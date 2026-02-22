Ingen rivning nära förestående

Tidigare i februari rapporterade Torslanda-Öckerötidningen om second hand-butiken Vännplatsens flytt på Hangarvägen. Vännplatsen flyttar några hundra meter, från mitten av den gamla Crawfordlängan, till en fastighet närmare utfarten till Kongahällavägen.

Den gamla Crawfordfastigheten ska rivas i och med att det ska utvecklas ett nytt bostadsområde i området, kallat Torslanda Com, som företaget Sverigehuset ska uppföra. Vännplatsens flytt innebär dock inte att en rivning av lokaler längs Hangarvägen ligger särskilt nära i tid.

– Teoretiskt sett går det att riva redan nu, men det går inte att påbörja ny bebyggelse innan detaljplanen har vunnit laga kraft, säger Anders Dahlgren, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Och enligt Anna Henriksson, vd på Sverigehuset, är det alltså inte aktuellt med någon rivning redan nu.

– Vi har inga planer på att riva Crawfordfastigheten innan ny detaljplan är klar. Vi är glada över att Vännplatsen hittat bättre lokaler hos oss, där vi bedömer att de kan stanna kvar längre, säger hon.

Samråd under året

Arbetet med detaljplanen i området går framåt. Ambitionen är att ställa ut detaljplanen på samråd i år.

– Det är i dagsläget osäkert exakt när samrådet blir, då det beror på många faktorer. Bland annat måste samrådet föregås av ett beslut i stadsbyggnadsnämnden om att ställa ut detaljplanen på samråd. Inom de närmsta månaderna bör tidsplanen dock klarna något, säger Anders Dahlgren.

Samråd innebär att kommunen ställer ut ett förslag till detaljplan – presenterat i text, bilder, kartor – och ger myndigheter, fastighetsägare, medborgare och andra intressenter möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. De här synpunkterna tas sedan i beaktande i fortsatt arbete med detaljplanen.

Sverigehuset planerar sju olika kvarter i Torslanda Com-området. Efter samrådet är förhoppningen att detaljplanen kan vara färdig i slutet av 2027, följt att byggstart 2028 och den första inflyttningen i lägenhet 2030.