När förslaget till detaljplan för Torslanda tvärförbindelse nyligen antogs i kommunfullmäktige var det, i synnerhet från den rödgröna sidan, viktigt att framhålla att den nya vägen inte bara byggs för personbilar. Att förbindelsen även ska vara utformad för att främja hållbara trafikslag har varit en mycket stor anledning till att Miljöpartiet och Vänsterpartiet till slut gick med på att projektet skulle få genomföras.

Bland annat har utformningen av gång- och cykelbanan, som numera är planerad att helt och hållet löpa längs den östra sidan av förbindelsen, och inte korsa bilvägen, varit en viktig förutsättning för de rödgröna partierna.

Kallsinniga under planeringen

Men ett hållbart resande från Torslanda bör rimligen även innefatta kollektivtrafik. Tidigare, under de elva år som den nu föreslagna förbindelsen har debatterats och utretts, har Västtrafik vid olika tillfällen uttryckt sig tvekande inför att trafikera tvärförbindelsen med bussar.

När exempelvis detaljplanearbetet inleddes i skarven 2020-2021 meddelade Västtrafik i sitt remissvar till dåvarande trafikkontoret att de inte planerade någon trafik på sträckan, eftersom Västtrafik då inte visste vad som skulle komma att byggas längs tvärförbindelsens sträckning. De konstaterade dock i sitt svar att det är bra om planerna inkluderar en möjlig hållplats i anslutning till där den nya översiktsplanen föreslår eventuell tillkommande bebyggelse.

”Inga planer för kollektivtrafik”

Efter antagandet i kommunfullmäktige kontaktar Torslanda-Öckerötidningen Västtrafik i juni 2026, med frågor om hur Västtrafik nu ser på att trafikera den beslutade nya vägen.

– Just nu finns det inga planer för kollektivtrafik på tvärförbindelsen. Det finns inte tillräckligt underlag för det, inte tillräckligt många människor som bor på den sträckan och därför ser vi inget behov av det, säger Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik.

Många av partierna i kommunfullmäktige har lyft de hållbara trafikslagens betydelse för att tvärförbindelsen ska byggas, bland annat S, MP och V. Men även Demokraternas Martin Wannholt sa vid antagandet av han hoppades att många bussar skulle trafikera sträckan. Hur ser ni på det?

– Vi utesluter ju inget och blir det så att ett behov tillkommer så undersöker vi det då, säger Henrik Kjellberg.

I kommunfullmäktige lyfte Martin Wannholt (D), utöver att han hoppades att många bussar skulle trafikera sträckan i framtiden, att oppositionen sett till att grundläggningen blivit bättre så att befintliga hus inte ska skakar på andra våningen när tung trafik passerar.

Tidsförkortningar för resenärer

När Torslanda-Öckerötidningen pratar med Martin Wannholt den 10 juni är han inte särskilt orolig över att Västtrafik inte börjat utreda frågan om kollektivtrafik längs den kommande tvärförbindelsen.

– Det kanske är för mycket begärt att Västtrafik ska ha börjat planera linjesträckningar på en väg som ännu inte har börjat byggas. Men jag kan inte se att Västtrafik i framtiden inte skulle vara intresserade av att spara el, eller annat bränsle, eller tidsförkortningar för resenärerna. De kommer se lönsamheten och ett större kundunderlag när tvärförbindelsen är på plats, säger Martin Wannholt.

Kommer Demokraterna på kommunnivå ligga på Västtrafik om de trots det du befarar kommer att vara kallsinniga till kollektivtrafik på sträckan även efter att tvärförbindelsen är byggd – då Amhult Resecentrum är en prioriterad kollektivtrafikhub?

– Absolut. Vi i staden har en bra dialog med både politiker på regionnivå och tjänstemannasidan. Jag tror att de kommer förstå vikten när vi kan visa upp trafikflödena. Då är jag mer orolig för att Miljöpartiet skjuter upp byggstarten av tvärförbindelsen, då det trots allt är en prioriteringsfråga i och med de stora låneskulder som staden har, säger Martin Wannholt.

Nod för all kollektivtrafik

En förklaring till att snabbare kollektivtrafikskommunikationer för tusentals Torslandabor – längs Domarringsgatan, i Tumlehed och i Lilleby, via tvärförbindelsen, inte hittills har ansetts vara särskilt intressant för Västtrafik skulle kunna stavas just Amhult Resecentrum.

Amhult Resecentrum är nämligen en så kallad nod, och ska enligt Västtrafik vara ”huvudnavet för all kollektivtrafik i Torslanda”. Det framgår i Västtrafiks handlingsplan Målkoll 2035. Något som innebär att i stort sett all kollektivtrafik i Torslanda ska trafikera resecentrumet.

Enligt uppgifter till Torslanda-Öckerötidningen skulle det i framtiden kunna innebära byten för resenärer från centrala Torslanda i sin resa in mot centrala Göteborg, till exempel att dagens linje X1 blir en lokalbuss som endast trafikerar Hornkamsgatan och Amhult Resecentrum.

Därtill utreds även en linjesträckning via Torslanda idrottsplats. Vilket Torslanda-Öckerötidningen har skrivit om tidigare.

”Premierar alltid hållbara transportslag”

Det politiska ansvaret för kollektivtrafiken ligger i första hand på regionnivå. Louise Jeppsson (V) är ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen.

Hur viktigt är det för Vänsterpartiet att Västtrafik utreder möjligheten till kollektivtrafik på Torslanda tvärförbindelse?

– Vänsterpartiet premierar alltid de hållbara transportslagen – kollektivtrafik, gång och cykel framför bilen. Då färdigställande av tvärförbindelse ligger flera år framåt i tiden går det dock inte att idag uttala sig om kollektivtrafiktrafikering på sträckan. Att vägen blir anpassad så att bussar ska kunna trafikera i framtiden ser vi såklart positivt på så att möjligheten finns om behoven uppstår, säger hon till Torslanda-Öckerötidningen.

/Henrik Edberg, Alma Diez