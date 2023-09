Indiras konst utforskar balansen i livet

Indira Sundberg hittade nyckeln till ”ett mer seriöst konstnärskap” under en resa till Lofoten för ett par år sedan. Nu är hon aktuell med sin tredje kollektion, inspirerad av japansk Ikigai som eftersträvar balans i livet.

Indira Sundberg från Lilleby beskriver sig som ”engineer by day, artist by night”. Efter att ha målat från och till hela livet, fick det lite mer fokuserande måleriet en extra skjuts i och med en resa till Lofoten förra hösten. Ljuset och naturen där inspirerade hennes första kollektion.

Vernissage i Linné

Nu är Indira Sundberg aktuell med sin tredje kollektion, Ikigai, som kommer att ställas ut på vernissage på Galleri Egnell i Linnéstaden den 15 och 16 september. Tio individuella målningar som tolkar de tio reglerna i det japanska filosofiska konceptet Ikigai.

– Ikigai handlar för mig om att leva minimalistiskt, att plocka bort alla störningsmoment. På senare år har jag längtat efter att skala bort allt onödigt och göra mig av med materiella saker som tynger mig, säger Indira Sundberg.

Ikigai handlar om att hitta balans mellan profession, passion och mission. Den japanska livsvisdomen har inspirerat Indira Sundberg i skapandet, där hon inte bara målar – hon tillverkar även dukarna och ramarna som hon använder sig av.

Japan har länge lockat och hänfört henne. En dröm är att besöka ön Okinawa där Ikigai har sitt ursprung.

– Det japanska begreppet Ikigai är svåröversatt, men betyder ungefär ”anledning att finnas till”. Ikigai är ordet för det som får oss att vilja gå upp på morgonen. Det som ger våra liv syfte, mening och mål, och gör att vi känner glädje och tillfredställelse, säger Indira Sundberg.

På dagtid är Indira Sundberg chef på en produktutvecklingsavdelning på Volvo Cars. Men den konstnärliga hobbyn har tagits till högre höjder i samband med kollektionerna hon har skapat. Den första Lofoten-inspirerade kollektionen sålde slut på rekordtid på designmarknaden A la London. Även den efterföljande kollektionen – Into the New – en inåtblickande samling verk, där ett hopkok av tekniker användes, och som Indira beskriver som skapad ”utan prestige och externa stimuli” blev mycket väl publikt mottagen. Något som lett till att hennes första soloutställning nu ställs ut på galleri.

Överraskningen: en färgbomb

Indira Sundberg beskriver de tre första kollektionernas konstverk som ”tysta målningar”. Det är mycket grått och vitt, avskalat och minimalistiskt, där hon utforskar samspelet mellan ljus och skugga. En siluett till ett landskap väcker nyfikenhet hos iakttagaren, medan de sofistikerade färgerna skänker ett lugn.

De som tror att de vet hur min konst ser ut kommer få en rejäl överraskning. Jag har gått helt utanför mina ramar.

Indira Sundberg

Men det finns plats för överraskningar i Indira Sundbergs konstnärskap. Ett rum under vernissagen är vigt åt en fjärde, hemlig kollektion.

– Där handlar det om att våga testa nytt, våga göra fel. De som tror att de vet hur min konst ser ut kommer få en rejäl överraskning. Jag har gått helt utanför mina ramar. Ska jag beskriva det med ett ord är det: färgbomb.

Tidigare i veckan auktionerade Indira Sundberg även ut en specialgjord tavla till förmån för Drottning Silvias barnsjukhus insamlingsstiftelse under ”barngolfen” på Sankt Jörgens park i måndags. Den stora tavlan (150 x 200 centimeter) går under namnet Kom an då himlen och är dedikerad till alla de barn, och familjer, som kämpar mot allvarliga sjukdomar.

– Kom an då himlen är hoppfull men ödesmättad. Den innehåller mina två favoritelement vatten och luft. Det finns en ljusglimt på den avbildade himlen. En strimma av hopp. Men det kan också vara något annat. Ibland förlorar man sina barn. Det är ett dubbelt syfte, säger Indira Sundberg.

Tavlan gick under klubban för 18 900 kronor. Pengar som nu oavkortat går till barnsjukhuset, vars insamlingsstiftelse helt finansieras av privata bidrag och donationer.

Trots att målandet ger henne kraft och mening och dessutom är uppskattat av allmänheten har hon just nu inga planer på att bli konstnär på heltid.

– Jag älskar mitt jobb på Volvo Cars. Jag är en sådan som älskar måndagar. Jag har bra arbetskamrater och arbetar med det jag är utbildad till. Jag står med fötterna i två världar och trivs med det.

Det handlar med andra ord om balans. Balans mellan passion, profession och mission.