Hjuviks AIK går upp i fyran

I 85:e minuten (!) förra lördagens och säsongens sista match mot Eriksberg stod det klart att Hjuviks AIK går upp en division inför 2026. På bara två säsonger har laget klättrat från division sex till division fyra.

– Det är något som betyder väldigt mycket för killarna. Att de får spela på en nivå där de hör hemma. Vi har alltid varit den lilla lillebrodern både till Öckerö och Torslanda. Nu är vi inte längre små, säger Danny Höglund.

Förhoppningarna är att avancemanget kan leda till att klubben lockar till sig ännu fler ungdomar och juniorer.

– Framför allt nu när vi har en egen konstgräsplan. När den invigdes för ett år sedan var det många lokala krafter som hjälptes åt. Och det speglas i laget än idag, nästan hela laget består av grabbar som bor här ute, eller kommer härifrån och som spelat tillsammans på olika sätt i hela livet. Det är riktigt kul.

Årets säsong bjöd på både missöden och stora framgångar.

– Vi började ju riktigt dåligt med fyra raka utan vinst, sedan dess har vi bara förlorat ett par matcher medan vi jagat i toppen. Att vi gått upp till fyran fick vi reda på i 85:e minuten, då vi hörde att de som låg nedanför oss låg under samtidigt som vi ledde med 1-0 mot Eriksberg. Så det var osäkert ända in i slutminuterna.