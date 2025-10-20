Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Efter säsongens sista match i lördags stod det klart att Hjuviks AIK:s herrar går upp i division fyra nästa säsong. Foton: Hjuviks AIK/privat
Fotboll

Hjuviks AIK går upp i fyran

Publicerad: igår kl 14:16 (uppdaterad igår kl 14:48)

Två starka säsonger har gett resultat för Hjuviks AIK:s herrar som efter förra lördagens vinst kan titulera sig ett division 4-lag.
– Vi har haft grym sammanhållning och hög närvaro på både träningar och matcher, säger Danny Höglund, spelande ledare i laget.

I 85:e minuten (!)  förra lördagens och säsongens sista match mot Eriksberg stod det klart att Hjuviks AIK går upp en division inför 2026. På bara två säsonger har laget klättrat från division sex till division fyra.

– Det är något som betyder väldigt mycket för killarna. Att de får spela på en nivå där de hör hemma. Vi har alltid varit den lilla lillebrodern både till Öckerö och Torslanda. Nu är vi inte längre små, säger Danny Höglund.

Förhoppningarna är att avancemanget kan leda till att klubben lockar till sig ännu fler ungdomar och juniorer.

– Framför allt nu när vi har en egen konstgräsplan. När den invigdes för ett år sedan var det många lokala krafter som hjälptes åt. Och det speglas i laget än idag, nästan hela laget består av grabbar som bor här ute, eller kommer härifrån och som spelat tillsammans på olika sätt i hela livet. Det är riktigt kul.

Årets säsong bjöd på både missöden och stora framgångar.

– Vi började ju riktigt dåligt med fyra raka utan vinst, sedan dess har vi bara förlorat ett par matcher medan vi jagat i toppen. Att vi gått upp till fyran fick vi reda på i 85:e minuten, då vi hörde att de som låg nedanför oss låg under samtidigt som vi ledde med 1-0 mot Eriksberg. Så det var osäkert ända in i slutminuterna.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

Dela
Mer från Torslanda
Hjuviks AIK går upp i fyran
Hjuviks AIK går upp i fyran

Två starka säsonger har gett resultat för Hjuviks AIK:s herrar som efter förra lördagens vinst...
Nya Torslandaskolan kan bli årets bästa byggnad
Nya Torslandaskolan kan bli årets bästa byggnad

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris för årets bästa byggnad i...
Går mot rekordår – varslar 100 personer
Går mot rekordår – varslar 100 personer

Ifjol sade elbilstillverkaren Polestar, med huvudkontor i Torslanda, upp 450 tjänstepersoner. Nu kommer nästa varsel.
Ny snabbuss komplement till linje 29
Ny snabbuss komplement till linje 29

Linje 129 kommer i rusningstrafik att åka direkt mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen, så...
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”

– Jag tror att 129:an kan vara ett alternativ även för arbetspendlare i centrala Torslanda...
Senaste nytt
Ny strategi ska stärka företagens förtroende för kommunen
Ny strategi ska stärka företagens förtroende för kommunen

Öckerö kommun vill vässa samarbetet med näringslivet efter årets rankning i företagsklimat.
Hjuviks AIK går upp i fyran
Hjuviks AIK går upp i fyran

Två starka säsonger har gett resultat för Hjuviks AIK:s herrar som efter förra lördagens vinst...
Nya Torslandaskolan kan bli årets bästa byggnad
Nya Torslandaskolan kan bli årets bästa byggnad

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris för årets bästa byggnad i...
Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs
Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs

Utstickande är fyra brottsanmälningar gällande bedrägerier mot äldre på olika platser i Öckerö kommun.
Världens mest användbara plattform är inte för alla
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste...
Laddar

Brukar du titta på partiledardebatter?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?
Torslanda
Hjuviks AIK går upp i fyran

Hjuviks AIK går upp i fyran

Två starka säsonger har gett resultat för Hjuviks AIK:s herrar som efter förra lördagens vinst kan titulera sig ett division 4-lag. 

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino