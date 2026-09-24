Hårt arbete gav utdelning för Torslanda IK:s seniorlag

Det var en riktigt mysig fredagskväll på Vallen när herrarna tog emot Lindome. Och TIK fick en drömstart. Redan efter tre minuter slog Elias Björkqvist till och gav hemmalaget ledningen. Därifrån stod Torslanda för en stabil och mogen prestation där laget försvarade sig bra och samtidigt såg väldigt farligt ut när möjligheten att ställa om kom.

Precis före paus utökade Lyvann Baltimore till 2–0. Lyvann fortsätter därmed sin fina målform och har under hösten vuxit fram som en allt viktigare del av lagets offensiv.

Efter ungefär 70 minuter var det dags för den tredje spelaren i anfallstrion att hitta nätet. Månz Karlsson gjorde 3–0 och såg till att samtliga tre längst fram fick utdelning för en stark kväll.

Lindome reducerade sent, men det förändrade inte bilden av en stabil TIK-insats och en välförtjänt 3–1-seger.

Det var också väldigt positivt att se Harry Edge tillbaka på planen. Han kunde spela en halvlek efter sin skadefrånvaro, samtidigt som Max Hjalmarsson gjorde den andra halvleken i sin återkomst från skada. Två välkomna tillskott till gruppen inför avslutningen av serien.

Resultaten på andra håll gjorde dessutom tabellen ännu jämnare när lagen på den nedre halvan plockade poäng. Det skapar en spännande avslutning med mycket att spela om.

För det unga laget blir det ytterligare en värdefull erfarenhet. Att spela matcher där varje situation och varje poäng betyder mycket är precis den typ av miljö som hjälper unga spelare att växa och lära sig seniorfotboll.



Full fart från första minuten

Även damerna fick en flygande start när Askims IK kom till Torslandavallen på lördagen.

Josefin Lövsund satte tonen med ett fantastiskt mål tidigt i matchen och därefter fortsatte TIK att driva spelet.

Tabby Middleton gjorde två mål och fortsatte därmed sin fina första höst i Torslandatröjan, medan ett självmål från Askim kompletterade hemmalagets målskörd.

Precis som i herrarnas match lyckades motståndarna få in en sen reducering, men Torslandas seger var aldrig riktigt hotad. Från start till mål var det en stark och kontrollerad prestation.

En särskilt positiv del av helgens båda matcher var hur farliga TIK-lagen såg ut direkt efter att ha vunnit tillbaka bollen. Förmågan att reagera snabbt, spela framåt och attackera innan motståndaren hunnit organisera sig är en viktig del av hur vi vill spela fotboll i Torslanda IK.

Att se den principen komma fram så tydligt hos både herr- och damlaget är ett fint tecken på det arbete som görs på träningsplanen.



Spännande avslutning

För damerna innebär helgens seger också att laget nu, med två matcher kvar, har säkrat spel i Division 3 även 2027. Det är ett fint kvitto på den resa gruppen gjort under året.

Det här har varit en ung grupp som under Harrison Edges första säsong som huvudtränare har fått lära sig mycket om seniorfotboll. Det har funnits både toppar och tuffare perioder, men utvecklingen från början av året fram till i dag är tydlig.

Nu återstår två matcher där gruppen kan fortsätta bygga vidare på allt det positiva inför framtiden. Nästa uppgift blir Floda på bortaplan under lördagseftermiddagen.

För herrarna väntar en rejäl utmaning redan på fredag kväll när laget åker till serieledande Landvetter IS.

Efter fredagens starka prestation blir det ännu en fantastisk möjlighet för vår unga grupp att testa sig mot seriens bästa.

Vi hoppas på många TIK-supportrar i Landvetter för att stötta laget.

Hårt arbete ger inte alltid utdelning direkt. Men den här helgen fick båda seniorlagen känna att arbetet de lagt ner under de senaste veckorna gav resultat. Nu fortsätter vi hela vägen in i mål.

/Torbjörn