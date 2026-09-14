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Här har Torslandas familjer fått stöd i 10 år

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I år firar det familjecentrerade arbetet i Torslanda tio år. I det lokala samverkansteamet ingår enheterna öppna förskolan, BVC Närhälsan, BVC Capio, barnmorskemottagningen och föräldrastödjare. Jubileet firades med tårtkalas på Nemos lekplats i förra veckan.

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För att fira tio år av familjecentrerad samverkan samlades öppna förskolan, BVC Närhälsan och Capio, barnmorskemottagningen och föräldrastödjare i Torslanda vid Nemos lekplats, dit det också kom en hel del familjer med barn. 

Förutom fri lek bjöds det också på bland annat ansiktsmålning samt tårta och saft i torsdags i förra veckan. 

Bygger tillit

Lina Landström är förskolelärare på öppna förskolan vid Torslandakrysset. Hon förklarar fördelarna med att arbeta genom samverkan mellan olika enheter:

– När teamet jobbat tillsammans så länge så bygger man en tillit till varandra. Och när vi känner tillit så kan vi förmedla den tilliten till föräldrarna och då blir det också lättare för dem att också vända sig till våra olika verksamheter, säger hon och fortsätter: 

– Det kommer ofta föräldrar till öppna förskolan som berättat att de fått reda på att öppna förskolan finns av deras BHV-sköterska, och då är de redan glada innan de kommer in genom dörren. Eller föräldrar som söker föräldrastöd för att deras BHV-sköterska eller någon på öppna förskolan tipsat om föräldrastöd. Det gör skillnad om man kan säga ”Men gå till Lina, så tar hon emot dig” eller ”Hör av dig till Ulrika, hon är toppen att prata med” i stället för att bara hänvisa till en verksamhet rent generellt. 

Ta hjälp av varandra

Att kunna arbeta tillsammans för att föräldrar ska få det bättre under tiden de har små barn är en av drivkrafterna. Tillsammans kan enheterna fånga upp behov och förändringar i målgruppen och anpassa sig efter det. 

– Om vi till exempel vet att det föds många barn kan vi planera babymassagekurser efter det. Eller anpassa öppna förskolans öppettider.  Vi kan ta hjälp av varandra när det behövs. Föräldrastödjare kan till exempel följa med BHV-sköterska på hembesök om familjerna önskar det. Vi vet ju från forskningen att barnets första tusen dagar är så otroligt viktiga, så det är fantastiskt att vi får komma in så tidigt, innan barnet ens är fött och visa och berätta vilket omfattande stöd som faktiskt finns för föräldrar, säger Tova Laveborn Vackinger, som är familjestödjare och socionom. 

Bland de föräldrar som sökt sig till festligheterna vid Nemos lekplats fanns Matilda Hessel och Felicia Ferreras med sina barn. De båda mammorna träffades redan på barnmorskemottagningen och har lärt känna varandra på öppna förskolan: 

– Vi älskar öppna förskolan! De har superbra personal och aktiviteter. 

Olika lokaler

Enligt samverkansteamet innebär det många möjligheter att vara verksamma i en stadsdel som växer, med nya bostäder och fler invånare. Något som teamet ser som en möjlighet som skulle kunna utveckla verksamheten ytterligare. 

– En utmaning skulle kunna bli att vi inte räcker till, att till exempel öppna förskolans lokaler blir för små eller att vi föräldrastödjare inte skulle ha tid att erbjuda och då skulle vi behöva bli fler i personalen eller få större lokaler, säger Tova Laveborn Vackinger.

I Torslanda sitter inte de olika enheterna på samma ställe. Det finns alltså ingen gemensam familjecentral. Något som hade kunnat innebära fördelar enligt Tova Laveborn Vackinger. 

– En annan utmaning som inte är specifik för oss i Torslanda utan är sant för hela regionen, men det är ju att framför allt barnhälsovården och barnmorskorna hela tiden får nya uppgifter utan att få fler resurser. Det gör ju att det finns mindre tid för samverkan vilket i slutändan också drabbar familjerna.

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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