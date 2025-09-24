Här är förslagen för framtidens Torslandavallen

Idrotts- och föreningsförvaltningen håller, som Torslanda-Öckerötidningen har rapporterat om tidigare, på med en utvecklingsplan för idrottsplatsen Torslandavallen. I februari i år hölls ett möte med de olika föreningar som bedriver sina verksamheter på eller nära idrottsplatsen, och i mars i år hade allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter på hur framtidens Torslandavallen ska gestaltas.

Både åsikter från föreningarna och allmänheten har tagits med när utvecklingsplanen nu offentliggörs, bland annat när det gäller bussdragningen i området och en föreslagen skatepark och streetbasketplan.

Nyligen avsatte idrotts- och föreningsförvaltningens investeringsstyrgrupp 100 miljoner kronor i investeringar för åren 2026-2028. Men utvecklingsplanen innehåller förslag som sträcker sig ända fram till 2030.

Att investeringsstyrgruppen har avsatt pengar innebär dock inte att några exakta beslut om pengarnas användning är fattade.

– Utvecklingsplanen innebär inte per automatik att nya medel godkänns och tillsätts. Utvecklingsplanen ska ses som en riktning för hur de medel som avsatts för området kan användas, men att respektive investering måste godkännas inom vår ordinarie budgetprocess, säger Viktor Salfjord, utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

När tas nästa politiska beslut som kan göra verklighet av förslagen?

– Det kommer inte fattas några ytterligare politiska beslut utan vi förhåller oss till vår investeringsbudget. Nästa steg för oss blir att ta fram uppdragsbeställningar för till exempel förstudier utifrån prioritetsordningen, säger Viktor Salfjord.

Allmän upprustning och delområden

I utvecklingsplanen delar förvaltningen in idrottsplatsen i fem olika delområden, plus parkering och vändplatser samt allmän upprustning.

Den allmänna upprustningen av idrottsplatsen föreslås sätta i gång under 2026 och innefattar bland annat fler soptunnor fördelade över hela området, utökad belysning, utspridda bänkar i området och tydligare entréer till området med skyltar som ska stärka bilden av ett gemensamt idrotts- och naturområde.

De fem olika delområdena är indelade A, B, C, D och E och har olika föreslagna startplaner.

Delområde B innefattar ett område som omfattar båda nuvarande konstgräsplanerna, samt Torslandahallen och tennishallen, samt mark väster om dem. Här föreslås ny gångväg, vändplats, ytterligare parkeringsmöjligheter samt uppvärmningsmöjligheter för discgolfare.

Delområde C omfattar Torslanda IK:s klubbhus och omklädningsbyggnad, och intilliggande gräsyta och befintligt utegym. Här föreslås ett nytt miljöhus för avfall, en bollbinge, en aktivitetspaviljong och en yta för spontan lek.

Tidsplanen för delområdena B och C föreslås till 2026.

Delområde D omfattar huvudfotbollsplanen samt bollplanen söder om den, samt scoutstugan. Här föreslås med start 2027-2028 ske en uppgradering av själva huvudplanen till en arena som håller Division 1-nivå. Det betyder bland annat nya läktare, belysning, pressläktare, kiosk och toaletter, men även konstgräs i stället för naturgräs som idag.

Dessutom föreslås belysning anläggas på den södrabollplanen och möjligheter till grillning anläggas vid scoutstugan.

Kostnaden, som är beräknad på schablonberäkningar, skulle i nuläget landa på omkring 72 miljoner kronor för delområde D.

Delområde A, som är beläget på den plats där Noleredsskolan just nu är inhysta i temporära skolpaviljonger fram till årsskiftet 2027-2028. Här föreslås, efter att skolbyggnaderna är avlägsnade, omkring 2030, antingen två fullstora tennisbanor, alternativt fyra mindre tennisbanor, fyra boulebanor, en offentlig toalett och vistelseytor. Här föreslås även ytterligare parkeringsplatser i den nordöstra delen av området, närmast Gamla Tumlehedsvägen.

Delområde E (2029) innefattar grusplanen i områdets södra del, samt skogsområdet väster om den och söder om Nordlyckeskolan. Här ingår konkreta investeringsförslag som en kilometers terrängcykelslinga i skogen, ytor för cykelcross, hoppbana och cykellek samt skatepark, streetbasketplan och en klättervägg i områdets sydöstra del.

Bussdragning inte beslutad

Frågor kring bil- och kollektivtrafik, men även till stor del parkeringsmöjligheter, ligger utanför idrotts- och föreningsförvaltningens direkta inflytande.

I Göteborgs stads Program för centrala Torslanda planeras sedan länge att trafikera Torslandavallen med kollektivtrafik. Under 2023 gjordes en utredning om bussgatans dragning inom området, som i mångt och mycket utnyttjade befintliga vägområden. Den dragningen ska dock prövas ytterligare av stadsmiljönämnden och någon definitiv bussdragning har inte beslutats.

Flertalet av föreningarna i området är tveksamma till ovan nämnda bussdragning. Anledningen är främst att busshållplatsläget och busslinjedragningen mellan Torslandahallen och den mindre konstgräsplanen inte anses vara lämpliga. Det på grund av den befintliga trafikbelastningen i området och de risker det medför att dra in tung trafik rakt igenom den plats där all idrottslogistik är centrerad. Ett alternativt ruttförslag där busslinjens föreslås dras bakom tennishallen, utanför idrottsområdet, har därför förslagits av flera föreningar.