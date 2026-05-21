Handbollsgrabbar plockade tio säckar skräp i Amhult

Under söndagen den 10 maj samlades 20 handbollskillar och två ledare från Torslanda HK:s P2015 för att plocka skräp i ett område i Amhult, som bland annat innefattade centrala Amhult, Flygledarevägen och Flygtornsvägen och Trädgårdsstaden.

Totalt plockade de tio säckar med skräp och fick även ihop en säck med pantflaskor och pantburkar.

Torslanda HK skriver i sin rapport till arrangerande Städa Sverige – idrottens miljöorganisation:

”Killarna i Torslanda HK städade i söndags området kring Amhult. Perfekt dag för plockande av skräp. Killarna var nöjda med att få hänga med laget, äta pizza och få göra en insats för ett renare Torslanda. Perfekt sätt att tjäna en extra slant till lagkassan och även röra på sig samtidigt.”

Under parollen ”Klara, färdiga, städa!” arrangerades städningar i 137 svenska kommuner. Städningarna genomfördes av lokala föreningar och engagerade ICA-butiker, i Torslanda Ica Maxi, och arrangeras av Städa Sverige.

I år var antalet deltagande fler än någonsin och 390 städuppdrag innebar en tydlig ökning jämfört med tidigare år. Dock var Torslanda HK:s P2015 den enda föreningen i Torslanda och Öckerö som medverkade.

– När så många unga människor samtidigt går ut och gör skillnad i hela landet händer något på riktigt. Det här är ett engagemang som både syns och känns, säger Heléne Tullberg, projektledare på Städa Sverige.

Initiativet, som startade 2019, ger utöver själva miljöinsatsen även ett viktigt ekonomiskt tillskott till svensk ungdomsidrott. I år beräknas över 2,5 miljoner kronor gå direkt till de deltagande föreningarna. Pengar som kan användas till cuper, utrustning och för att fler ska kunna delta i idrott oavsett ekonomiska förutsättningar.

– Det här är ett konkret sätt att kombinera miljönytta med social hållbarhet. Vi ser hur insatsen gör skillnad både i naturen och i föreningarnas vardag, säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige.