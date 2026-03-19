Hallå där, Torben Ferm…

Hallå där, Torben! Senast vi pratades vid var i november 2023 när Snowstorm precis skulle inleda en intensiv kombinerad 80-talsshow- och julturné med en rad andra artister. Vad har ni sysslat med sedan dess?

– Vi var riktigt lyckliga efter den turnén, så vi turnerade mer under 2024 och började också tänka på hur vi skulle genomföra vårt 50-årsjubileum 2026.

– 2024 kom Peter Nordholm tillbaka till bandet. Det var honom jag grundade Snowstorm med när vi var 15 år gamla. Vi tog också med Ralph Peeker igen, han ersatte Dille Diedricson 1980. Eftersom Dille gick bort 2017 är den nuvarande sättningen det närmaste en originalsättning av Snowstorm som man kan komma.

På lördag den 14 mars spelar ni två jubileumsföreställningar på Draken Live…

– Ja, Draken Live tar 700 personer. Den första föreställningen sålde slut, så vi satte in en extraföreställning som också snart är utsåld.

Vad kan publiken förvänta sig?

– Det blir en kavalkad av låtar som publiken kommer att känna igen. Sedan har vi gästartister från Göteborg och Hisingen… och vidare ut i världen. Det kan nog bli så att vi spelar låtar som gästartisterna ligger bakom och inte bara våra egna…

Ett sidospår… Jag lyssnade den engelska versionen av (Going Back To) Hisings Island från 1978 förut. Det slog mig att den låter väldigt inspirerad av det brittiska glamrockbandet The Sweet?

– Hising Island, ja… Det är en låt man älskar att hata… Nej, men det är inte många konserter som jag har spelat där den inte har varit den sista låten.

– I bandet vi hade precis innan vi bildade Snowstorm var vi väldigt influerade av Sweet. Vi ville vara Mick Tucker och Brian Connolly [Sweets trummis respektive sångare, reds anm.].

Om någon sagt till dig 1976, när du var 15, att ni skulle göra två jubileumsspelningar på Järntorget 50 år fram i tiden, vad hade du sagt då?

– ”Det är omöjligt! Det går inte spela rock efter man fyllt 40!” Vi skyndade oss att köpa biljetter till Rolling Stones 1982 på Ullevi, eftersom vi inte kunde se hur de kunde fortsätta spela efter det. Nu är Stonesmedlemmarna över 80 år gamla och fortsätter att spela. Om du frågar Mick Jagger skulle han svara att han ska spela tills han faller ihop överlycklig på scenen…

Och detsamma gäller för dig?

– Ja. Folk brukar fråga ”tröttnar du aldrig?” Nej, jag tröttnar aldrig. Inte så länge kroppen håller ihop och hjärnan är hyggligt med.

Händer det något mer efter spelningarna på Draken Live under jubileumsåret?

– Det blir en turné där vi först åker i väg till Spanien för två spelningar i påsk i ”svenskbygden” i Torrevieja. Sedan följer spelningar i Sverige och en i Ørje i Norge under sommaren. Höstens spelningar är inte bokade än, men vi hoppas på fler spelningar i Sverige och Finland… kanske Danmark.

Vad är det som nyckeln till att publiken vill se er efter 50 år?

– Sommarnatt är väl en förklaring. Den har tre ackord. Samma ackord i vers och refräng. Det är enkla trallvänliga melodier och berättande texter. Någon kallade det naturlyrik. Det gör att vi får med oss publiken var vi än är.

I år är det också 20 år sedan ert senaste fullängdsalbum, 1000 dar, släpptes. Är det någon uppföljare på gång?

– Ja, vi har släppt en låt i månaden på Spotify det senaste halvåret eller så. Tanken är att det ska växa till en fullängdare så småningom. Vi får se om vi hinner ta tag i det efter spelningarna i Spanien. Vi är ju pensionärer nu…

– De nya låtarna är mer countryinspirerade än vad vi var förr.

Planerar ni att ge ut plattan i fysisk form på LP och cd också?

– Vi får se. Vi är jättenöjda men låtarna. Men risken är väl att ingen vill lyssna. Folk vill höra de gamla låtarna, oavsett om det är Iron Maiden, Orup, E-Type eller Snowstorm. *skratt*

2026 inleddes ju ovanligt vintrigt här i Göteborg. Är du nöjd med snöstormarna som markerade starten på bandets 50:e levnadsår?

– Ja, det var bra. Jag sa till frugan häromdagen att man får vara glad om snön ligger kvar i februari, då har det varit en riktig vinter.

Okej. Lycka till och kör hårt på lördag – och framöver!

– Tack! Det ska vi göra!