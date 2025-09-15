Veckans tidning
Torslandasonen prisas i Tibro efter att ha vunnit rookie-SM. Foto: Dary Karina
Motocross

Gustavs perfekta rookiesäsong

Publicerad: igår kl 11:24

Motocrosstalangen Gustav Bengtsson från Torslanda gjorde i år sin premiärsäsong i ungdomsklassen i Svemo Cup på en 85-kubikare. I helgen genomfördes den sista deltävlingen i Tibro och då stod det klart att han hade gjort en ”perfekt säsong”.

Motocrossföraren Gustav Bengtsson fyllde elva år i somras. Det är egentligen ett år för ungt för att tävla i ungdomsklassen, även kallad rookieklassen, i serietävlingen Svemo Cup. Men Gustavs stora talang har gett honom en särskild dispens att få medverka i tävlingarna, där de flesta andra förarna är 12-14 år gamla. Och inte undra på att han har fått det när man ser på resultaten han har gjort. 

Förra helgen ägde den femte och sista deltävlingen rum i Tibro. Där vann Gustav båda heaten – precis som han har gjort vid samtliga fyra tidigare deltävlingar! Han återvände alltså till Torslanda både med rookie-SM-titeln och en så kallad perfekt säsong i bagaget. 

– Han är väldigt fokuserad på varje tävling, på varje race som han kör. När han vann första heatet i helgen visste vi [mamma Anna och pappa Adam, reds anm] att han hade tagit hem den sammanlagda serien, men jag tror inte han reflekterade över det förrän efteråt. För honom är varje heat viktigt, säger Gustavs mamma Anna Bengtsson. 

Trots, eller kanske delvis på grund av, sin unga ålder har Gustav fullt naturligt dragit en hel del uppmärksamhet åt sig i motocrossammanhang. 

Förutom att tävla i Sverige tävlade han tidigare i år i Frankrike och redan i fjol tävlade han i USA [Torslanda-Öckerötidningen 240527].

Nästa år heter de stora målen EM och SM. 

– Nästa år får Gustav lov att tävla för Sverige, under Svemos flagg. Då blir de stora målen EM och stora SM. Det kommer att bli otroligt spännande, säger Anna Bengtsson. 

Europamästerskapen utgörs först av en serie deltävlingar runt om i Europa, de bästa sammanlagda förarna kvalificerar sig sedan till den stora finalen som äger rum i tjeckiska Loket nästa sommar. 

Även om Svemo-säsongen är avslutad för Gustav Bengtsson, innebär det inte att säsongen är helt över. 

– Planeringen för nästa säsong börjar nu, men vi har några distriktstävlingar kvar. Bland annat i Lidköping nu i helgen. Förutom EM och SM nästa år hoppas vi att Gustav ska kunna köra en serie i Tyskland som heter ADAC, som håller väldigt hög standard. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Lättuggad rörlig journalistik ger innehållslöst ”content”

Lättuggad rörlig journalistik ger innehållslöst ”content”

Det kräver viss ansträngning att läsa. Oavsett om det handlar om tidningar eller böcker. Men hur avgör vi vad som är sant eller falskt när nyheter presenteras som snabb förströelse, utan kontext och fördjupning, som bara ska konsumeras för att locka till reaktioner?
Gustavs perfekta rookiesäsong

Gustavs perfekta rookiesäsong

Motocrosstalangen Gustav Bengtsson från Torslanda gjorde i år sin premiärsäsong i ungdomsklassen i Svemo Cup på en 85-kubikare.

