Flygparken kommer att erbjuda både grönska och sociala mötesplatser. Visionsbild: ÅWL Arkitekter

Grusplan skall bli flygpark

Publicerad: i förrgår kl 15:01 (uppdaterad i förrgår kl 15:46)

Byggnationen av Flygparken i Amhult centrum planeras starta under hösten 2025, men exakt startdatum är ännu inte klart, enligt Göteborgs stad. 

Grusplanen vid Amhult centrum ska förvandlas till ett grönområde inspirerat av Torslanda flygplats. Enligt Göteborgs stad ska det bli en mötesplats med lek, sociala ytor och växtlighet anpassaad för framtidens klimat. 

Torslanda flygplats, som öppnade 1923 och stängde 1977, står mall när parken utformas med en sorts ”landningsbana” i asfalt, och en lekplats med flygplan och flygledartorn – samt en hangar. 

Byggstart 2025

Göteborgs stad uppger att byggstart ska ske under hösten 2025 – och parken skall vara färdigställd ett år senare. Men något exakt startdatum kan inte kommunen ge i dagsläget. 

– Byggnationen av Flygparken kommer att påbörjas under hösten 2025 och parken beräknas stå klar under hösten 2026, säger Sandra Herlogson, projektledare vid Göteborgs stad. 

Är ett startdatum nära då?

– Vi håller fortfarande på att kolla på tidsplanen tillsammans med våra utförare och har i dagsläget inget exakt startdatum att delge.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

