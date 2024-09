Grillat är godast enligt Torslandas burgarkungar

På Trollrunan i Torslanda sprider sig ofta doften av matlagning över nejderna. Chansen är stor att det är Magnus Bjerdén som grillar vid någon av hans åtta olika grillar. Åtta grillar!? Behövs verkligen det?

– Ja, två stekbord, gasolgrill, campinggrill, fyr, kolgrillar och pizzaugn, skrattar Magnus Bjerdén. Men campinggrillen använder jag mest när jag är ute med båten eller är ute någon annanstans.

Magnus berättar att han alltid varit intresserad av matlagning i allmänhet och grillning i synnerhet. 2020 startade han Instagramsidan maglas_bbq, där han började dokumentera maten han lagade, och sidan är högst levande än idag.

Tog hjälp av barndomskamraten

2023 tänkte Magnus att han ville vara med i SM i burgare. Ett evenemang som varje år lockar en hel del besökare och tävlingslystna hamburgarkockar. Då tog han kontakt med sin kompis Johan Borg. De båda hade grillat tillsammans en hel del på fritiden genom åren.

– Jag behövde någon som hjälpte mig och Johan är smaksäker, bra på att lägga upp och vi kompletterar varandra perfekt, säger Magnus Bjerdén.

Johan Borgs passion för matlagning och grillning är lika stor som Magnus. Hemma hos Johan ligger fokus ofta på att röka exempelvis brisket, grejer som kräver längre tid.

– Det finns inga begränsningar när det gäller grillning. Du kan grilla allt. Inte bara huvudrätter. Du kan göra förrätter, efterrätter, hela sallader, säger Johan Borg.

När 2024-års SM i burgare gick av stapeln i augusti återvände duon med blodad tand. Evenemanget gick av stapeln hos Mugworts BBQ Shack i slakthusområdet i Gamlestaden, och lockade drygt 9 000 besökare, och ett 25-tal tävlande lag, under lördagen.

Nästan en burgare i minuten

Maglas lyckades göra hela 566 hamburgare, nästan en burgare i minuten, under dagen och vann i grenen folkets val där de fick hela 530 röster.

– Det var helt sjukt och så kul. Men vi hann inte smaka på några av de andras burgare eftersom det var fullt upp hela tiden. Som mest fick folk köa i en timme på vår burgare.

Men väntan var uppenbarligen värd det. Så vad är egentligen nyckeln till en riktigt bra burgare?

– Less is more. En bra, stabil cheeseburgare. Vår burgare i SM hade bra bröd, hängmörat kött från Ljungskile – 50 procent högrev och 50 procent bringa, isad silverlök skivad i exakt tre millimeter tunna skivor, dill- och vitlökspicklad gurka, cheddarost och en hemlig dressing.

Vad smakar den hemliga dressingen då?

– Den har först lite sötma, lite hetta och lite crunch från gurkan vi har i, säger Magnus.

– Med en lätt rökig ton i slutet, fyller Johan i.

”En foodtruck vore coolt”

Besökarnas favorithamburgare är en så kallad smashburger, dels för att Johan och Magnus tycker att det är gott, men också för att de går snabbare att tillaga.

– Vi rullar hundragrams bollar av köttet som vi sedan smashar ut på stekbordet som håller 280-320 grader. Det är maillardeffekten man är ute efter. Många besökare gav oss komplimanger just för stekytan på burgarna. Vissa kom tillbaka flera gånger.

Både Magnus och Johan har andra arbeten och matlagningen är än så länge en hobby. Men visst finns det drömmar om att eventuellt kunna livnära sig inom området, eller åtminstone ha en liten sidoverksamhet, i framtiden.

– Vi har pratat om en foodtruck. Det vore coolt. Men det finns inga sådana planer i dagsläget. Ska man driva ett barbecue schack är det ett dygnet runt-jobb. Det är tufft på många sätt.

Men gillar folk fortfarande hamburgare lika mycket? Det känns som om det skedde en viss överetablering av hamburgerhak ett tag?

– Det finns definitivt en överetablering av kedjor och restauranger. Det känns som om fler och fler får slå igen. Det måste vara riktigt bra om man ska ta de höga priserna som många tog för en hamburgare, säger Johan Borg.

Hans burgarkumpan tar vid:

– Håller man det enkelt och bra, är en burgare oslagbart. Bra råvaror och sätt de traditionella smakerna på cheeseburgare. Det kommer inte bli omodernt, säger Magnus Bjerdén.

Till sist måste frågan som ”alla” undrar kring besvaras:

Vad kommer det något besynnerliga namnet Maglas från?

– Det var när jag var i USA och beställde kaffe på Starbucks. Då skriver de ju alltid namnet på muggen på den som beställt. Magnus var tydligen ett alldeles för svårt namn, så jag blev Maglas…