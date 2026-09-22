Gatugården firade 60 år med stor jubileumsfest

Dagen invigdes med Mölndals Drill och paradorkester och det bjöds på flera aktiviteter för barnen, ex Skogsmulle, scouter, legotävling, hoppborg, nallesjukhus och mycket mer.

Det fanns också gott om tillfällen för de vuxna att umgås och fira föreningens 60 år tillsammans, som gratis fika, melodikryss, poängpromenad och fest på kvällen.

En av dagens höjdpunkter var den officiella invigningen av områdets helt nya lekplats med pirattema. Lekplatsen blev snabbt populär bland barnen och är en del i föreningens fortsatta satsning på att utveckla och skapa trevliga gemensamma miljöer i området.

Jubileet blev en uppskattad dag fylld av glädje, gemenskap och framtidstro och ett fint sätt att uppmärksamma Gatugårdens första 60 år.

/Mats Arnkil, Ordförande Gatugården, Ekonomisk Förening