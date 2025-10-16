Veckans tidning
Polestar kommer i framtiden använda Geelys plattformar för kommande bilmodeller.

Går mot rekordår – varslar 100 personer

Publicerad: igår kl 11:22

Ifjol sade elbilstillverkaren Polestar, med huvudkontor i Torslanda, upp 450 tjänstepersoner. Nu kommer nästa varsel – 100 personer på forsknings- och utvecklingsavdelningen i Göteborg ska bort. Samtidigt säger sig bolaget gå mot ett rekordår. 

Polestar varslar hundra personer på forsknings- och utvecklingsavdelningen, något som Göteborgs-Posten var först med att rapportera om. Medarbetarna blir övertaliga när elbilstillverkaren inte längre ska utveckla egna plattformar. 

– Det hänger samman med det vi meddelade tidigare i år, att vi kommer att använda Geelygruppens plattformar för framtida bilmodeller. På kommande modellen Polestar 7 kommer vi att använda en Volvoplattform, säger Theo Kjellberg, pressansvarig på Polestar, till GP.

Enligt Theo Kjellberg är det inte aktuellt med fler varsel just nu. 

Personalen informerades om varslet i måndags den 13 oktober. Företaget inledde fackliga förhandlingar under tisdagen och siktar på att vara färdiga med förhandlingarna under första kvartalet 2026.

Förra året varslade Polestar 450 tjänstepersoner. Vilket motsvarade 15 procent av personalstyrkan.

”Tydligt att vi gör saker rätt”

Det nya varselbeskedet kommer bara dagar efter att Polestar kommunicerat att retailförsäljningen ökar både nationellt och internationellt under 2025. 

– Polestar Sverige fortsätter att öka. Vi säljer fler bilar än någonsin och når nu en marknadsandel i elbilssegmentet på nästan åtta procent i Sverige, enligt Mobility Swedens statistik. I Sverige har vi nu flest Polestarförsäljningsställen i Europa med 23 aktiva anläggningar och ett flertal planerade att öppna inom en snar framtid. Jag kan inte säga annat än att vi går mot ett rekordår. Det är tydligt att vi gör rätt saker på vår hemmamarknad nu, sa Gustav Freij, Sverigechef för Polestar, i ett pressmeddelande daterat den 9 oktober.

Totalt arbetar 2 100 personer på Polestar varav 1 200 i Sverige.

Henrik Edberg

Henrik Edberg

