Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras

För den som går eller cyklar västerut på Lillebyvägen tar gång- och cykelvägen abrupt slut vid busshållplatsen Sävviken i Lilleby. Därefter saknas en separat GC-väg under de återstående cirka 2,5 kilometrarna till Sillvik. Något som göra att badsugna cyklister eller exempelvis gående campare på väg till campingplatsen är hänvisade till vägrenen.

Men nu arbetar stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad med ett projekt som ska råda bot på det.

Just nu pågår nämligen en genomförandestudie för en planerad förlängning av gång- och cykelvägen mellan Sävviken och Sillvik. Syftet är att skapa en trygg och säker väg för alla som går och cyklar till badplatserna och friluftsområdena i området.

– I början av året skickade vi in en begäran till Länsstyrelsen om samråd gällande Natura 2000-tillstånd för den planerade gång- och cykelbanan längs Lillebyvägen mellan Sävviken och Sillvik. I väntan på Länsstyrelsens officiella yttrande om hur samrådsprocessen ska genomföras fortsätter vi arbetet med genomförandestudien, som efter genomförd granskning nu närmar sig sin slutfas, säger Klara Miljkovic, projektledare på stadsmiljöförvaltningen.

Tillståndsansökan Natura 2000

Om Länsstyrelsen bedömer att en tillståndsansökan enligt Natura 2000 inte krävs, planerar stadsmiljöförvaltningen att gå vidare till nästa fas, vilket innebär detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. I så fall kan byggnationen av gång- och cykelbanan preliminärt påbörjas under 2027, med färdigställande 2028.

Men om Länsstyrelsen bedömer att en tillståndsansökan enligt Natura 2000 skulle krävas, så kommer byggstarten att förskjutas minst ett år, beroende på handläggningstiderna, enligt Klara Miljkovic.

Beskedet från Länsstyrelsen väntas inom några veckor.

När byggarbetet väl startar kommer det ske höst-vår då med tanke på att vägen är högbelastad under fint väder på sommaren?

– Byggtiden kommer att planeras noggrant med hänsyn till den intensiva trafikperioden under sommaren samt de restriktioner som gäller för djurliv och Natura 2000-området. Arbetet kommer därför sannolikt att delas upp i flera etapper för att säkerställa framkomlighet under högsäsong och samtidigt ta hänsyn till natur- och djurvärden.

Kommer arbetet påverka framkomligheten längs vägen så som du bedömer det?

– Vår ambition är att informera medborgarna när samråd blir aktuellt samt att upprätthålla en god och löpande kommunikation med merborgarana under nästa skede, vilket kommer att ge oss en bättre bild inför den kommande byggnationen, avslutar Klara Miljkovic.