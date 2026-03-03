Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Den planerade nya GC-vägen ska göra det säkrare att gå eller cykla de cirka 2,5 kilometrarna mellan Sävviken och Sillvik.

Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras

Publicerad: idag kl 06:29 (uppdaterad idag kl 06:30)

En ny gång- och cykelbana ska byggas längs Lillebyvägen mellan Sävviken och Sillvik. Beroende på Länsstyrelsens bedömning angående huruvida en tillståndsansökan enligt Natura 2000 krävs eller inte, kan byggnationen starta tidigast 2027.

Annons

För den som går eller cyklar västerut på Lillebyvägen tar gång- och cykelvägen abrupt slut vid busshållplatsen Sävviken i Lilleby. Därefter saknas en separat GC-väg under de återstående cirka 2,5 kilometrarna till Sillvik. Något som göra att badsugna cyklister eller exempelvis gående campare på väg till campingplatsen är hänvisade till vägrenen.

Men nu arbetar stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad med ett projekt som ska råda bot på det. 

Just nu pågår nämligen en genomförandestudie för en planerad förlängning av gång- och cykelvägen mellan Sävviken och Sillvik. Syftet är att skapa en trygg och säker väg för alla som går och cyklar till badplatserna och friluftsområdena i området.

– I början av året skickade vi in en begäran till Länsstyrelsen om samråd gällande Natura 2000-tillstånd för den planerade gång- och cykelbanan längs Lillebyvägen mellan Sävviken och Sillvik. I väntan på Länsstyrelsens officiella yttrande om hur samrådsprocessen ska genomföras fortsätter vi arbetet med genomförandestudien, som efter genomförd granskning nu närmar sig sin slutfas, säger Klara Miljkovic, projektledare på stadsmiljöförvaltningen.

Tillståndsansökan Natura 2000

Om Länsstyrelsen bedömer att en tillståndsansökan enligt Natura 2000 inte krävs, planerar stadsmiljöförvaltningen att gå vidare till nästa fas, vilket innebär detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. I så fall kan byggnationen av gång- och cykelbanan preliminärt påbörjas under 2027, med färdigställande 2028.

Men om Länsstyrelsen bedömer att en tillståndsansökan enligt Natura 2000 skulle krävas, så kommer byggstarten att förskjutas minst ett år, beroende på handläggningstiderna, enligt Klara Miljkovic.

Beskedet från Länsstyrelsen väntas inom några veckor.

När byggarbetet väl startar kommer det ske höst-vår då med tanke på att vägen är högbelastad under fint väder på sommaren?

– Byggtiden kommer att planeras noggrant med hänsyn till den intensiva trafikperioden under sommaren samt de restriktioner som gäller för djurliv och Natura 2000-området. Arbetet kommer därför sannolikt att delas upp i flera etapper för att säkerställa framkomlighet under högsäsong och samtidigt ta hänsyn till natur- och djurvärden.

Kommer arbetet påverka framkomligheten längs vägen så som du bedömer det?

– Vår ambition är att informera medborgarna när samråd blir aktuellt samt att upprätthålla en god och löpande kommunikation med merborgarana under nästa skede, vilket kommer att ge oss en bättre bild inför den kommande byggnationen, avslutar Klara Miljkovic.

Fakta

I projektet ingår bland annat:

  • Ny gång- och cykelbana med tydlig avgränsning mot körbanan.
  • Tillgänglighetsanpassade busshållplatser.
  • Trygga gångpassager till badplatser och hållplatser.
  • Förbättrad belysning och dagvattenhantering.
  • Projektet är en del av stadens arbete med att utveckla ett sammanhängande och väl utformat cykelvägnät enligt Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025.

Källa: Göteborgs Stad

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras
Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras

En ny gång- och cykelbana ska byggas längs Lillebyvägen mellan Sävviken och Sillvik.

Ett spadtag närmare ny butik
Ett spadtag närmare ny butik

Det första symboliska spadtaget för de efterlängtade nya lokalerna för Icabutiken i Björlanda är nu...

Stadbyggnadsnämnden tillstyrker tvärförbindelsens detaljplan
Stadbyggnadsnämnden tillstyrker tvärförbindelsens detaljplan

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 februari togs till slut beslut om ett tillstyrkande av detaljplanen...

”Efterlängtat både politiskt och personligt”
”Efterlängtat både politiskt och personligt”

Efter beskedet i stadsbyggnadsnämnden i tisdags återstår nu det formella antagandet av detaljplanen för tvärförbindelsen...

Byt böcker i Amhult
Byt böcker i Amhult

Lässugen, men trött på böckerna hemma i den egna bokhyllan?

Senaste nytt
Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten
Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten

Under kampanjen ”Ett varmare samhälle” ville Öckerö församling visa att Svenska kyrkan på olika sätt...

Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras
Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras

En ny gång- och cykelbana ska byggas längs Lillebyvägen mellan Sävviken och Sillvik.

Packis stoppade färjan
Packis stoppade färjan

– Grötö isolerat.

Ett spadtag närmare ny butik
Ett spadtag närmare ny butik

Det första symboliska spadtaget för de efterlängtade nya lokalerna för Icabutiken i Björlanda är nu...

Stadbyggnadsnämnden tillstyrker tvärförbindelsens detaljplan
Stadbyggnadsnämnden tillstyrker tvärförbindelsens detaljplan

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 februari togs till slut beslut om ett tillstyrkande av detaljplanen...

Laddar

Räcker det med snö nu?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
”Var snälla mot varandra på internet”

”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även på internet.

Sport
Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino