Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Gala för Världens Barn i Amhults kyrka

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På lördag den 19 september arrangerar Torslanda-Björlanda församling en gala till förmån för Världens barn i Amhults kyrka. ”Det blir en stor konsert, det här” säger Birgit Lennerås, projektledare. 

– Världen har väl aldrig varit så galen som den är nu och barn har aldrig farit så illa som nu. Därför ville vi göra en Världens Barn-gala, säger Birgit Lennerås, del av den internationella gruppen i Torslanda-Björlanda församling och projektledare för galan.

Under kvällen uppträder bland annat Snowstorm, Alexander Strandell, Ninni Hammar, Vilje Sandung samt Torslanda Gospel och Torslanda Soul Children. Det blir även lotteri och en välgörenhetsauktion av konstverket Stay, skänkt av Torslandakonstnären Eva Olofsson. 

– Sen har vi också en hemlig gäst, avslöjar Birgit för tidningen. 

Alla som medverkar gör det ideellt och alla intäkter går till Världens Barn. 

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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