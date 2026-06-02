Fyra Torslandaärenden på gång i stadsbyggnadsnämnden

Fyra ”Torslandaärenden”, i helt olika skeenden i den långa och utifrån sett ofta snåriga byggprocessen, fanns på föredragningslistan när stadsbyggnadsnämnden sammanträdde den 19 maj.

Skra Bro etapp 2

Under sammanträdet beslutade nämnden att godkänna ett förslag från stadsbyggnadsförvaltningen om att ändra inriktning av detaljplanen för bostäder och förskola vid Skra Bro etapp 2.

Ändringen innebär att antalet planerade bostäder i etappen med största sannolikhet krymper. Bedömningar av projektekonomin har visat att genomförandet av den ursprungliga detaljplanen (som bland annat innehöll 250-300 bostäder i småhus och flerbostadshus samt en ny förskola) skulle ge ett negativt ekonomiskt resultat för Göteborgs Stad.

Projektgruppen har i stället identifierat en alternativ inriktning för planarbetet, genom att endast exploatera den norra delen av planområdet längs Björlanda Lexbyväg, och en mindre privat fastighet i den sydvästliga delen av planområdet.

Det skulle innebära att 35-45 småhus samt BmSS-boende med tolv lägenheter i norr och 16 lägenheter i söder.

Hur behovet av förskola ska lösas behöver, enligt tjänsteutlåtandet, studeras vidare inom planprocessen.

Följande tre ärenden fanns också med på föredragningslistan.

Bostäder vid Torslanda prästgård

Ett uppdrag och samråd för detaljplan för bostäder i och kring Torslanda prästgård bordlades.

I förslaget till beslut föreslogs att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder vid Torslanda prästgård, och genomföra samråd om detaljplanen.

Det är HSB Göteborg som är fastighetsägare, och vill komplettera området kring prästgården med bostadsbebyggelse i form av radhus.

Själva prästgården har ett kulturhistoriskt värde och ska få finnas kvar. I nuvarande bebyggelseförslag, framtaget av firman What! Arkitektur, planeras för tre lägenheter i den renoverade prästgården.

Två olika bebyggelseförslag finns framtagna. Det första föreslår sammanlagt 38 bostäder och det andra 22 bostäder i området kring prästgården.

Bostäder Håltavägen

Ändring av beslut om planbesked. Egnahemsbolaget har sedan tidigare (juni 2025) fått ett positivt planbesked för bostäder på Håltavägen. I oktober återkom Göteborgs egnahemsbolag med ett uppdaterat förslag som innehåller cirka 30 nya bostäder i form av åtta bostäder i parhus och 22 bostäder i radhus. Byggnaderna är i två plan. Planarbetet bedöms kunna påbörjas 2027 och ta två till tre år. Ärendet bordlades.

Förskola Låkebergsgatan

Även ett stadsutvecklingsförslag om uppförandet av en ny förskola där den befintliga förskolan på Låkebergsgatan ligger bordlades. Stadsutvecklingsförslaget är kopplat till behovet av förskoleplatser på grund av de cirka 1 400 bostäder som tillkommer i och med den pågående detaljplanen vid Hangarvägen. Den nya förskolan föreslås få sex avdelningar (i stället för dagens tre avdelningar) i två plan.