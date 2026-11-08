Fungerade belysning en långdragen historia

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I minst en och en halv månad har gatubelysningen på gångvägen som förbinder Torslandavallen och Gamla Tumlehedsvägen varit ur funktion. När Yvonne Altemark från Torslanda anmälde problemet till Göteborgs Stad blev hon bollad fram och tillbaka mellan olika förvaltningar. I början av vecka 45 var gatubelysningen fortfarande ur funktion.

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Under sina hundpromenader rör sig Yvonne Altemark ofta i området kring Torslandavallen. I början av september märkte hon att fyra av de sju gatlamporna längs Torslanda idrottsväg inte fungerade. 

Eftersom hösten och mörkret närmade sig bestämde hon sig för att anmäla felet till stadsmiljöförvaltningen på Göteborgs Stads hemsida. 

– Jag felanmälde som man ska göra, men när jag inte hade hört något på två–tre veckor och belysningen fortfarande inte fungerade, i själva verket hade även de tre återstående lamporna slutat att fungera, så kontaktade jag stadsmiljöförvaltningen och frågade hur det gick, säger Yvonne Altemark. 

Lång mejlväxling

Det blev början på en långdragen mejlkonversation där stadsmiljöförvaltningen skrev att belysningen på sträckan är idrotts- och föreningsförvaltningens ansvar, medan idrotts- och föreningsförvaltningen bollar tillbaka till stadsmiljöförvaltningen. 

Yvonne fortsatte att involveras i ärendet och ombads förklara vilken sträcka det gällde. Kartbilder skickades fram och tillbaka. Den 7 oktober fastställdes vilken sträcka det gällde, men frågan togs upp ändå på nytt den 12 oktober. Några gatlampor tändes inte.

– Till slut tröttnade jag. Det kändes som om jag skulle tala om allt för dem. Jag frågade om det verkligen är jag som ska spendera timmar med att lösa detta och inte de som jobbar med det, säger Yvonne Altemark.

När Torslanda-Öckerötidningen åkte förbi Torslanda idrottsväg efter mörkrets inbrott den 29 oktober är samtliga gatlampor på sträckan fortfarande ur funktion. 

– Det som upprör mig är att det här är en säkerhetsrisk, en trygghetsåtgärd. Jag och hundarna har reflexer och lampor på oss. Men det rör sig så mycket barn och ungdomar där som tränar olika idrotter i området kring gångbanan. Det kör elsparkcyklar utan ljus i hög hastighet. Det ska inte behöva ske en olycka innan någon reagerar. Det har ju snart gått två månader, säger Yvonne Altemark.

Fortsatt ansvarspingis

Den 30 oktober fortsatte mejlväxlingen där Yvonne blivit delaktig. På morgonen skrev idrotts- och föreningsförvaltningen att det är stadsmiljöförvaltningen som är ansvarig för belysningen på sträckan. På eftermiddagen samma dag skrev stadsmiljöförvaltningen att det är idrotts- och föreningsförvaltningens ansvar. Ärendet har nu bollats fram och tillbaka mellan förvaltningarna otaliga gånger. 

Den 3 november svarar idrotts- och föreningsförvaltningen Torslanda-Öckerötidningen att förvaltningen, och inte stadsmiljöförvaltningen, ansvarar för belysningen på Torslanda idrottsväg. Enligt Heidi Lall, kommunikationsstrateg på förvaltningen, pågår en felsökning av belysningen på gångvägen. 

– Elektriker har varit på plats och genomfört flera åtgärder, bland annat omkopplingar. Vi har också grävare på plats för att undersöka om det finns kabelfel i marken. Felet har tyvärr ännu inte kunnat lokaliseras, men rapport från sen eftermiddag i går, måndag 2 november, är att man i dag kommer att gräva på ett ställe där ett fel är konstaterat, det är dock inte definitivt att detta är den enda felorsaken, säger Heidi Lall. 

Fel i kartunderlag

Är det rimligt att det tagit två månader att laga lamporna på en gångväg där det bland annat rör sig barn från samtliga idrottsklubbar som håller till vid Torslandavallen, gående, cyklar, mopeder och elsparkar, nu när det har blivit mörkt under hösten?

– Nej, det är det inte. Så ska det självklart inte vara. 

Vad är det som har gjort att ärendet bollats fram och tillbaka mellan er och stadsmiljöförvaltningen så många gånger?

– Ärendet har bollats mellan förvaltningarna utifrån oklarheter kring ansvaret för den aktuella marken. Det beror på felaktiga uppgifter i delar av vårt kartunderlag.

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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