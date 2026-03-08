Framtida simhallen i Amhult kan komma att se ut så här

Ett rejält kliv närmare en simhall i Amhult har tagits. En simhall som i bästa fall skulle kunna stå klar 2032. Nu har nämligen stadsbyggnadsnämnden beslutat att låta förvaltningens detaljplan gå till samråd. Samrådstiden är mellan 11 mars och den 8 april i år, och då är det fritt fram för invånarna att komma med synpunkter på planförslaget.

Det är, som Torslanda-Öckerötidningen tidigare har rapporterat, ett kommunalt så kallat lokalbad som planeras precis öster om Amhults kyrka, på den tomt där det nu ligger en röd magasinsbyggnad.

Den förslagna simhallen kommer att innehålla en 25-meters motionsbassäng och en mindre höj- och sänkbar undervisningsbassäng. Även området runt själva byggnaden kommer arrangeras med ett bland annat ett entrétorg mot Amhult Resecentrum, parkeringsplatser och växtlighet.

Ska främja folkhälsan

Marken ägs av kommunen, och beställare av simhallen är idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Byggnadsvolymen uppgår till 4 800 kvadratmeter byggnadsteknisk yta.

Tanken är att främja och stärka Amhult centrum och öka möjligheten för stadens invånare att idrotta, ha en aktiv fritid och främja folkhälsan. Lokalbadet i Amhult ska komplettera det större stadsdelsbadet i Lundby, och kommer att användas för simundervisning och i motions- och rekreationssyfte för allmänheten.

Detaljplanen lyfter att simhallen längs Gamla Flygplatsvägen ska bidra till att öka stadsmässigheten i Amhults centrum och bli en ny mötespunkt för besökande och boende i Torslanda.

Simhallen föreslås utformas med en länkande mittkil, som ska bilda en välkommande entréhall, samt två flyglar.

Smälta in i stadsbilden

Simhallsbyggnaden ska också utformas med en form och volym för att smälta in i den befintliga stads- och landskapsbilden, dess kulturvärden och den omgivande bebyggelsens formspråk – inte minst Amhults kyrka och Snäckeberget. Utformningen ska också ”uppta idéer från det äldre flygfältet.”

Byggnaden ska passa in i den traditionella trädgårdsstadens struktur, samt eftersträva en klassisk arkitektur och ”hålla en hög arkitektonisk kvalitet”.

Byggnadens fasad föreslås bestå av trä och tegel i färg ”som samspelar med naturen och närliggande bebyggelse.” Ett grönt tak och solpaneler kommer at användas där det är möjligt.

Trots ovanstående anpassningar till närmiljö och arkitektonisk kvalitet i planförslaget, valde S, V och MP att skicka med ett yttrande när detaljplanen gick till samråd. De tre partierna vill trycka extra på att gestaltningen, både av den föreslagna byggnadsvolymen och av ”torgdelen”, behöver lyftas inför granskningen. De uppmanar idrotts- och föreningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen att ta fram ett gestaltningsprogram och att fokusera på torgets utformning och utöka detaljeringsgraden i fasaderna, då ”[…] Kommunala byggnader bör föregå med gott exempel och aktivt sträva efter att höja kvaliteten i det byggda.”

I yttrandet uppmanar de rödgröna partierna de sökande aktörerna att i högre grad arbeta med återbruk och klimatförbättrande åtgärder.

Exakt kostnad osäker

Vad kostnaden för projektet kommer att landa är för tidigt att slå fast med exakthet, enligt idrotts- och föreningsförvaltningen.

– Torslanda simhall befinner sig i ett förstudieskede samtidigt som detaljplanearbetet pågår. Vi har därför ingen skarp kalkyl på projektet utan ser att andra simhallsprojekt som pågår just nu landar runt 240-250 miljoner kronor. Vi tror därför att Torslanda simhall kan ligga mellan 240-290 miljoner kronor, säger Sulejman Ovcina, avdelningschef för fastighet och stadsutveckling på idrotts- och föreningsförvaltningen.

