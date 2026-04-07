Främst positivt på simhallsmöte

Den 26 mars fanns fem personer från Göteborgs Stad på plats i Kulturhuset Vingen för att informera om den planerade simhallen i Amhult. Två planarkitekter/projektledare från stadsbyggnadsförvaltningen med ansvar för själva detaljplanen, en medarbetare från idrotts- och föreningsförvaltningen, samt två från exploateringsförvaltningen – trafik och park.

Till mötet kom 10-15 besökare totalt. Mötet hölls i form av en inledande presentation följt av frågor i gemensam grupp. Därefter gavs det möjlighet att individuellt ta upp frågor med stadens medarbetare.

– Frågor som dök upp var det generellt om användandet av simhallen och frågor om invändig utformning och storlek på bassängerna, säger Karin Johnsson McCoach, planarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Var det generellt positiva tongångar från besökarna, och nyfikenhet som hade fått dem att komma dit, eller var det några negativa synpunkter?

– Det var generellt positivt, med frågor om användandet et cetera. Och vad det innebär med ett så kallat lokalbad. Jag skulle inte säga att de främst kom dit av ren nyfikenhet.

Kunde ni ta upp synpunkter eller fick be någon eller några att skicka in sina synpunkter skriftligen?

– Vi tar med oss diskussionen i det fortsatta arbetet med detaljplanen, men har man specifika synpunkter kan man skicka in det skriftligt via stadens hemsida. Det kan man göra under hela samrådstiden, som sträcker sig till om med den 8 april.

Dagen efter mötet besökte Torslandabon Sebastian Lindström biblioteket med döttrarna Ilse och Märta.

Vad tycker du om planerna att bygga en simhall i Amhult?

– Det tycker jag är kanon! Det är bra att vi får en simhall närmare Torslandaborna. För egen del i vår familj har vi två tjejer i simskola, men vi fick inte plats i Sörred så vi har fått åka till Klippan. Det blir mycket pendling, säger Sebastian Lindström.

Tror du att ni vuxna i familjen att använda simhallen för egen del också?

– Ja, det tror jag absolut. Vi brukar åka hela familjen till Åby. Det är samma sak där, det blir betydligt närmare och mindre pendling.

Har du hunnit sätta dig in i vad detaljplanen innehåller?

– Ja, lite grann. Jag vet att det är en 25-metersbassäng som planeras. Jag tycker det verkar bra generellt.

Samrådstiden pågår till och med den 8 april. Fram till dess är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter om detaljplanen till stadsbyggnadsförvaltningen.

En längre artikel om detaljplanen för simhallen publicerades i Torslanda-Öckerötidningen den 7 mars i år, den finns tillgänglig i arkivet på tidningen.se.