Veckans tidning
Sebastian Lindström och döttrarna Ilse och Märta är mycket positiva till den planerade simhallen i Amhult.

Främst positivt på simhallsmöte

Publicerad: igår kl 21:13 (uppdaterad igår kl 21:14)

I torsdags i förra veckan hölls ett offentligt informationsmöte i Torslanda bibliotek om den planerade simhallen i Amhult. För den som missade mötet hänger utställningen kvar i bibliotekets entré fram till den 8 april när samrådstiden är slut. 

Den 26 mars fanns fem personer från Göteborgs Stad på plats i Kulturhuset Vingen för att informera om den planerade simhallen i Amhult. Två planarkitekter/projektledare från stadsbyggnadsförvaltningen med ansvar för själva detaljplanen, en medarbetare från idrotts- och föreningsförvaltningen, samt två från exploateringsförvaltningen – trafik och park. 

Till mötet kom 10-15 besökare totalt. Mötet hölls i form av en inledande presentation följt av frågor i gemensam grupp. Därefter gavs det möjlighet att individuellt ta upp frågor med stadens medarbetare.

– Frågor som dök upp var det generellt om användandet av simhallen och frågor om invändig utformning och storlek på bassängerna, säger Karin Johnsson McCoach, planarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Var det generellt positiva tongångar från besökarna, och nyfikenhet som hade fått dem att komma dit, eller var det några negativa synpunkter?

– Det var generellt positivt, med frågor om användandet et cetera. Och vad det innebär med ett så kallat lokalbad. Jag skulle inte säga att de främst kom dit av ren nyfikenhet.

Kunde ni ta upp synpunkter eller fick be någon eller några att skicka in sina synpunkter skriftligen?

– Vi tar med oss diskussionen i det fortsatta arbetet med detaljplanen, men har man specifika synpunkter kan man skicka in det skriftligt via stadens hemsida. Det kan man göra under hela samrådstiden, som sträcker sig till om med den 8 april.

Dagen efter mötet besökte Torslandabon Sebastian Lindström biblioteket med döttrarna Ilse och Märta. 

Vad tycker du om planerna att bygga en simhall i Amhult?

– Det tycker jag är kanon! Det är bra att vi får en simhall närmare Torslandaborna. För egen del i vår familj har vi två tjejer i simskola, men vi fick inte plats i Sörred så vi har fått åka till Klippan. Det blir mycket pendling, säger Sebastian Lindström.

Tror du att ni vuxna i familjen att använda simhallen för egen del också?

– Ja, det tror jag absolut. Vi brukar åka hela familjen till Åby. Det är samma sak där, det blir betydligt närmare och mindre pendling. 

Har du hunnit sätta dig in i vad detaljplanen innehåller?

– Ja, lite grann. Jag vet att det är en 25-metersbassäng som planeras. Jag tycker det verkar bra generellt. 

Samrådstiden pågår till och med den 8 april. Fram till dess är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter om detaljplanen till stadsbyggnadsförvaltningen. 

En längre artikel om detaljplanen för simhallen publicerades i Torslanda-Öckerötidningen den 7 mars i år, den finns tillgänglig i arkivet på tidningen.se. 

Fakta

Samrådshandlingen anger följande preliminära tidplan: 

Samråd: 11 mars-8 april 2026
Granskning: Fjärde kvartalet 2026
Antagande: Första kvartalet 2027
Om planen inte överklagas vinner den laga kraft ungefär fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 2029
Färdigställande: 2032 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Relaterade artiklar
Framtida simhallen i Amhult kan komma att se ut så här
Framtida simhallen i Amhult kan komma att se ut så här

Nu ska medborgarna få säga sitt om den planerade simhallen i Amhult.

Mer från Torslanda
Främst positivt på simhallsmöte
Främst positivt på simhallsmöte

I förra veckan hölls ett offentligt informationsmöte i Torslanda bibliotek om den planerade simhallen i...

Poäng efter rysare – THK slutar åtta
Poäng efter rysare – THK slutar åtta

Det blev en riktig nagelbitare i Torslanda Sporthall när vi tog emot H43 Lund HF

Batteri exploderade i truck i Amhult
Batteri exploderade i truck i Amhult

Klockan 10:06, onsdagen den 1 april, inkom ett larm om en...

Miljoner till föreningslivet
Miljoner till föreningslivet

Kommunstyrelsen i Göteborg klubbade förra veckan en satsning på 4 miljoner till stöd för föreningar...

Många gripande livsöden när ukrainare ses på Kompiscaféet
Många gripande livsöden när ukrainare ses på Kompiscaféet

Sedan 2022 har den ideella föreningen Torslanda Tillsammans fokus på ukrainare på sina kompiscaféträffar i...

Senaste nytt
Främst positivt på simhallsmöte
Främst positivt på simhallsmöte

I förra veckan hölls ett offentligt informationsmöte i Torslanda bibliotek om den planerade simhallen i...

Trots Vingens ansträngningar
Trots Vingens ansträngningar

– Kulturutbudet är för dåligt.

Trafikförseelser i Öckerö kommun
Trafikförseelser i Öckerö kommun

Under veckan har lokalpolisområdet fortsatt haft närvaro i Öckerö kommun.

Poäng efter rysare – THK slutar åtta
Poäng efter rysare – THK slutar åtta

Det blev en riktig nagelbitare i Torslanda Sporthall när vi tog emot H43 Lund HF

Good Friday Together samlar unga i Göstahallen under påsk
Good Friday Together samlar unga i Göstahallen under påsk

”Good Friday Together” – ett arrangeman för ungdomar från årskurs 6 upp till gymnasiet.

