Framgångar för Torslandagymnaster

De fem gymnasterna som tävlade tog sig alla vidare till grenfinaler, både inom manlig artistisk gymnastik (MAG) och kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG).

Christopher Juhlin tog hem tre SM-bronsmedaljer i fristående, ringar och barr. I MAGs junior-SM lyckades William Linden kamma hem två silvermedaljer, på bygelhäst och hopp. Det var Josefine Quirbach som representerade föreningen i finalen på junior-SM för kvinnlig artistisk gymnastik där även hon visade fina prestationer. De två andra gymnasterna som tävlade i helgen var Jonathan Smith som tog sig till SM-grenfinalen på barr och räck samt Julius Lauenstein som tävlade i bygelhäst, ringar och hopp.

Tidigare i maj var föreningen dessutom framgångsrik i lag-SM i artistisk gymnastik, då man tog hem en bronsmedalj.

Hur känns det att det går så bra för gymnasterna?

– Först tävlade vi för tre veckor sen i lag-SM, då kom vi på tredje plats och det har inte hänt på hur länge som helst. Det var jättestort. Att vi tog fem medaljer var jättestort och alla presterade jättebra. Vi är väldigt nöjda med resultatet på både kvinnliga och manliga tävlingarna, säger Ahmed Adly, tränare för artistisk gymnastik i Göteborgs Turnförening.

Truppgymnasterna i USM

Nu till helgen ställer Göteborgs turnförening också upp med ett lag i USM för truppgymnastik för första gången på 24 år. Truppen består av tio tjejer i åldern 13-15 som kommer från olika grupper i föreningen. Tillsammans ska de tävla på USM i truppgymnastik som i år arrangeras på Kviberg i Göteborg den 30-31 maj. Sara Susnjar är tränare för truppen och hon berättar att man har tagit proffshjälp för koreografin i friståendet.

– Vi har köpt in ett fristående som är speciellt gjort för USM, så de har bara fått träna på det sen i februari vilket är väldigt kort tid för en sån avancerad dans, säger Sara Susnjar.

Vad har du för förväntningar inför helgen?

– Jag hoppas att de ska göra det bästa de kan och att de inte känner för hög press så att vi får en fin poäng. Och att övningarna går bra.

Att det är första gången på länge som Göteborgs turnförening tävlar på USM-nivå inom truppgymnastiken påverkar även tränarna.

– Som tränare måste man ju också lära sig att tävla och eftersom vi inte varit med på så många år så måste vi ju också lära oss hur allt går till enligt SM-stegen. Nu känns det som att organisationen är mer redo för just en sån här tävling.

/Alma Diez