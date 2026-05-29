Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Gymnastik

Framgångar för Torslandagymnaster

Publicerad: idag kl 09:31

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i SM och JSM i artistisk gymnastik. 

Annons

De fem gymnasterna som tävlade tog sig alla vidare till grenfinaler, både inom manlig artistisk gymnastik (MAG) och kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). 

Christopher Juhlin tog hem tre SM-bronsmedaljer i fristående, ringar och barr. I MAGs junior-SM lyckades William Linden kamma hem två silvermedaljer, på bygelhäst och hopp. Det var Josefine Quirbach som representerade föreningen i finalen på junior-SM för kvinnlig artistisk gymnastik där även hon visade fina prestationer. De två andra gymnasterna som tävlade i helgen var Jonathan Smith som tog sig till SM-grenfinalen på barr och räck samt Julius Lauenstein som tävlade i bygelhäst, ringar och hopp.

Tidigare i maj var föreningen dessutom framgångsrik i lag-SM i artistisk gymnastik, då man tog hem en bronsmedalj.  

Hur känns det att det går så bra för gymnasterna? 

– Först tävlade vi för tre veckor sen i lag-SM, då kom vi på tredje plats och det har inte hänt på hur länge som helst. Det var jättestort. Att vi tog fem medaljer var jättestort och alla presterade jättebra. Vi är väldigt nöjda med resultatet på både kvinnliga och manliga tävlingarna, säger Ahmed Adly, tränare för artistisk gymnastik i Göteborgs Turnförening. 

Truppgymnasterna i USM

Nu till helgen ställer Göteborgs turnförening också upp med ett lag i USM för truppgymnastik för första gången på 24 år. Truppen består av tio tjejer i åldern 13-15 som kommer från olika grupper i föreningen. Tillsammans ska de tävla på USM i truppgymnastik som i år arrangeras på Kviberg i Göteborg den 30-31 maj. Sara Susnjar är tränare för truppen och hon berättar att man har tagit proffshjälp för koreografin i friståendet.

– Vi har köpt in ett fristående som är speciellt gjort för USM, så de har bara fått träna på det sen i februari vilket är väldigt kort tid för en sån avancerad dans, säger Sara Susnjar.

Vad har du för förväntningar inför helgen? 

– Jag hoppas att de ska göra det bästa de kan och att de inte känner för hög press så att vi får en fin poäng. Och att övningarna går bra.

Att det är första gången på länge som Göteborgs turnförening tävlar på USM-nivå inom truppgymnastiken påverkar även tränarna. 

– Som tränare måste man ju också lära sig att tävla och eftersom vi inte varit med på så många år så måste vi ju också lära oss hur allt går till enligt SM-stegen. Nu känns det som att organisationen är mer redo för just en sån här tävling. 

/Alma Diez

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen
Dela
Mer från Torslanda
Detaljplan för tvärförbindelsen antagen
Detaljplan för tvärförbindelsen antagen

Jodå, till slut hände det!

Framgångar för Torslandagymnaster
Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i...

Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige
Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige

Den 28 maj hålls nästa sammanträde i Göteborgs kommunfullmäktige. Med i föredragningslistan är antagandet av...

Lions bussade elever till Slottsskogen
Lions bussade elever till Slottsskogen

Precis som förra året ställde föreningen Lions upp och såg till att elever från anpassad...

Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

”Jag trodde inte det var så mycket skräp här”

Senaste nytt
Detaljplan för tvärförbindelsen antagen
Detaljplan för tvärförbindelsen antagen

Jodå, till slut hände det!

Framgångar för Torslandagymnaster
Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i...

Nu har Knippla en ny mötesplats
Nu har Knippla en ny mötesplats

Glada och stolta öbor och sommargäster flockades när Knipplas nya bibliotek och mötesplats invigdes.

Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige
Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige

Den 28 maj hålls nästa sammanträde i Göteborgs kommunfullmäktige. Med i föredragningslistan är antagandet av...

Skolchefen vill se sjöfartsutbildningar i världsklass
Skolchefen vill se sjöfartsutbildningar i världsklass

Nyligen var Fredrik Olindersson, skolchef för Chalmers sjöfartsskola och uppvuxen på Hönö, inbjuden till Öckerö...

Laddar

Brukar du fira Sveriges nationaldag?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Dags att se över var produkterna är gjorda

Dags att se över var produkterna är gjorda

Under de senaste åren har det blivit mer och mer viktig för mig är att jag tittar var saker och ting är tillverkade.

Torslanda
Framgångar för Torslandagymnaster

Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i SM och JSM i artistisk gymnastik. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino