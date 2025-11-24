Veckans tidning
Rektor Dan Alfredsson kommenterar medan kommande elever på skolan tar de första spadtagen.

Första spadtagen för nya Noleredsskolan

Publicerad: igår kl 12:53

I förra veckan togs det första symboliska spadtaget på nya Noleredsskolan. Blivande elever var plats, liksom personal, politiker, tjänstepersoner och förstås några av dem som ska bygga skolan. 

Det blev inte bara ett spadtag, utan en hel mängd. Elever från förskoleklass upp till tredje klass på Noleredsskolan var nämligen på plats – och alla erbjöds de möjlighet att hjälpa till i byggstarten för skolan som de ska gå på i framtiden.

– Vi ska inte bara bygga en skola, vi bygger en framtid. Och vi gör det på den platsen som skolan har legat på i 135 år och med ett tydligt grönt tema. Här finns unika träd som Josefina Magnusson planterade för över hundra år sedan, sa rektor Dan Alfredsson. 

Den nya skolan, som planeras vara klar i november 2027 med inflyttning tidigt 2028, kommer att rymma 600 elever – med en möjlighet att i framtiden kunna byggas ut för ytterligare 200 elever vid behov. Skolan kommer också ha en stor idrottshall, som kommer att vara både elever och föreningar till nytta. 

– Idrottshallen kommer att bli en bra mötesplats för människor som bor i Torslanda, både under och efter skoltid, sa Jennifer Merelaid Hankins (V), vice ordförande i grundskolenämnden. 

Inspirerande trygg miljö

Projektledaren Ahmad Sabih var nöjd med att äntligen vara i gång med byggandet. Just nu håller man på med kompletterande provtagningar för att säkerställa att schaktmassorna är tillräckligt rena.

– Jag känner mig stolt över att vara en del av att förverkliga nya Noleredsskolan. Det kommer att bli en jättefin skola, i en inspirerande och trygg miljö, sa han. 

Tre killar i tredje klass som hoppas kunna gå åtminstone ett tag på den kommande skolan var Adrian Johansson, Alfred Hedberg och Miguel Dimitrov Campani. 

– Vi hoppas kunna gå där i sexan. Hoppas verkligen att det blir så, sa de. 

Som brukligt numera, ska en tidskapsel i form av ett litet grönt hus, gömmas någonstans i bygget. Exakt vad det lilla huset, prytt med texten Noleredsskolan, ska innehålla är inte klart. 

Slutligen signalerade hissandet av den svenska fanan och en fanfar från en traktortuta att byggandet av nya Noleredsskolan var på gång på allvar.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Tänk om samtiden inte är lika ”utan motstycke” som vi föreställer oss?
