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Första kvinnan någonsin att klara 10 varv på Alpaca Race

Publicerad: igår kl 14:58

Torslandabon Emma Samuelsson blev den första kvinnan att klara 10 varv i Alpaca Race – ett lopp på 106 kilometer och 6200 höjdmeter. Total tid: 21 timmar, 38 minuter och 00 sekunder.

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The Alpaca Race är ett traillopp i Göteborg som ägde rum helgen den 13 och 14 juni. Banan är 10,6 km lång med över 600 höjdmeter i trail. Deltagarna springer 1, 3, 5 eller 10 varv på banan som går i Hisingsparken runt Slätta Damm. Endast 9 personer har klarat att springa 10 varv och under senaste tävlingen blev Emma Samuelsson första kvinna att klara distansen.

– Det var ett riktigt roligt lopp, även om benen verkligen fick känna att de levde. Det bästa med loppet var alla glada hejarop och all pepp längs vägen, både från funktionärer och publik. Det gav extra energi hela vägen in i mål, säger Emma Samuelsson.

– Som extra belöning fick hon även ta emot tävlingens speciella pris, ett gosedjur i form av en alpacka tillverkad av äkta alpackaull. Emma blev också en del av en mycket exklusiv skara löpare. Före årets upplaga hade endast nio personer någonsin klarat 10 varv på Alpaca Race. I årets tävling togs sig hela 15 löpare igenom den krävande utmaningen. Årets upplaga blev dessutom den största hittills med rekordmånga 205 anmälningar, säger Alexandra Nash, från IF Kville.

Loppets namn kommer från banans utformning, som med lite fantasi liknar en alpacka, och har hetat så sedan det arrangerades första gången 2018.

– Men bakom det lekfulla namnet döljer sig en av Sveriges tuffaste trail-utmaningar. Ett varv mäter 10,6 kilometer och innehåller drygt 600 höjdmeter. Alpaca Race är känt för sina natursköna stigar och utsikten över Göteborg, men också för den starka gemenskapen. Längs banan hjälper och uppmuntrar löparna varandra, och många nya bekantskaper knyts under loppets gång, avslutar Alexandra Nash.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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Torslandabon Emma Samuelsson blev den första kvinnan att klara 10 varv i Alpaca Race.

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