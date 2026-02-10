Veckans tidning
Tummen upp från stadsbyggnadsnämndens Adam Wojciechowski (MP), Johannes Hulter (S) och Johan Zandin (V) när detaljplanen skulle ut på granskning i maj 2024.
Torslanda tvärförbindelse

Försenad detaljplans tillstyrkande bordlagt

Publicerad: igår kl 09:29

På stadsbyggnadsnämndens första sammanträde för året skulle frågan om tillstyrkande av Torslanda tvärförbindelse upp på bordet. Men frågan bordlades i sista stund. 

”Déjà vu”, kanske någon trogen läsare utbrister, men faktum är att just tvärförbindelsens detaljplans tillstyrkande inte har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden tidigare. Däremot har detaljplanearbetet dragit ut på tiden. 

När frågan om beslut till slut dök upp på dagordningen så bordlades det strax innan sammanträdet skulle äga rum under tisdagsförmiddagen. Nu är det sagt att det ska dyka upp på nästa nämndsammanträde den 24 februari. 

Efter att stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt planen, förutsatt att de väljer att göra det, måste den även tas upp i kommunfullmäktige.

I sitt tjänsteutlåtande, utfärdat den 19 december i fjol, föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att stadsbyggnadsnämnden ska tillstyrka förslaget till detaljplan för tvärförbindelsen i Torslanda, för att sedan översända detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut till antagande där. 

Avtal och dagvatten

Historien om tvärförbindelsen i Torslanda är lika lång och vindlande som den, åtminstone i vissa kretsar, efterlängtade vägsträckningen i sig. 

Stadsbyggnadsnämnden antog att detaljplanen skulle gå till granskning i maj 2024. Det var första gången som Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg gav grönt ljus till projektet, efter ett tilläggsyrkande med vissa anpassningar, exempelvis att den planerade cykelbanan skulle förläggas till en sida av vägen och inte behöva korsa bilvägen.

Ett knappt år senare, i april 2025, var tanken att detaljplanen skulle kunna tillstyrkas i stadsbyggnadsnämnden. Men det sköts på framtiden då förvaltningen fortfarande inväntade avtal för etapp 2 av tvärförbindelsen. 

Etapp 2 kan kortfattat beskrivas som själva den nya vägsträckningen, medan etapp 1 utgörs av själva Syrhålamotet som måste byggas om i och med tvärförbindelsens uppförande.

Även etapp 1 sinkades på grund av att frågor kring dagvattenhanteringen var tvungna att lösas. 

Förhoppningen förra våren, enligt nämndens ordförande Johannes Hulter (S), var att nämnden skulle kunna tillstyrka detaljplanen innan årsskiftet 2025-2026. Det lyckades man inte med. Och nu har alltså beslutet bordlagts från årets första sammanträde i stadsbyggnadsnämnden.

Anledningen till att ärendet bordlades är inte kommunicerat. Ledamöter i nämnden har rätt att äska bordläggning utan att uppge orsak.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Ledare/krönika
Sju sekunder i augusti

Sju sekunder i augusti

”Det var det dummaste jag hört – idag.” Ribban för dumheter sänks ju snabbare än någonsin.

Sport
Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

