Flygparken i Amhult ska bli en grön mötesplats

Snart inleds arbetet med Flygparken i Amhult. Den nuvarande uppmärksammade och stundtals översvämmande grusplanen, ska förvandlas till ”en grönskade mötesplats”, enligt Göteborgs stad.
Amhult centrum skall få en ny grönyta. Med koppling till platsens historia byggs Flygparken mellan bostadshus och butiker – och väntas stå klar under hösten 2026. Arbetet drar igång nästa vecka.
– Vi avser starta byggnationen den 3 november, skriver Sandra Herlogson i ett mail till tidningen.
Då det tidigare varit flygplats på platsen har provtagning visat att marksanering behövs. Dock skriver Göteborgs stad att de som är boende i bostadshusen intill inte behöver vara oroliga, då den mark som de redan uppförda bostäderna står på redan har sanerats.
Men arbetet innebär att det kommer genomföras schaktarbete, som i sin tur kan leda till att det förekommer störningar, buller och liknande för de som bor i och besöker området.
Om den planerade flygparken
Parkens utformning kommer att spegla platsens historia som flygfält, med inslag av olika element som hör en flygplats till. Bland annat kommer parken få två ”start-och landningsbanor” – den ena i form av ett asfalterat gångstråk målat som en landningsbana, den andra i form av en avlång, blommande busk- och perennplantering som sträcker sig genom hela parken. I parken kommer det även att finnas en pergola för solskydd, olika sittmöjligheter och en lekplats.
Källa: Göteborgs stad