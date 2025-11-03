Flygparken i Amhult ska bli en grön mötesplats

Amhult centrum skall få en ny grönyta. Med koppling till platsens historia byggs Flygparken mellan bostadshus och butiker – och väntas stå klar under hösten 2026. Arbetet drar igång nästa vecka.

– Vi avser starta byggnationen den 3 november, skriver Sandra Herlogson i ett mail till tidningen.

Måste saneras

Då det tidigare varit flygplats på platsen har provtagning visat att marksanering behövs. Dock skriver Göteborgs stad att de som är boende i bostadshusen intill inte behöver vara oroliga, då den mark som de redan uppförda bostäderna står på redan har sanerats.

Men arbetet innebär att det kommer genomföras schaktarbete, som i sin tur kan leda till att det förekommer störningar, buller och liknande för de som bor i och besöker området.