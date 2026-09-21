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Flygparken har landat i Amhult

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Solsken och korv, men också en djupdykning i Amhults historia – inte minst när det kommer till platsens flygplatskopplingar. Under Flygparkens officiella invigning sken leenden från såväl ung som gammal i kapp med solen.

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Så var den då äntligen invigd. Flygparken, det gröna hjärtat mitt bland bostadshusen i Amhult, som knyter an till att det en gång i tiden låg en flygplats där. 

Här finns startbanor, ett flygtorn och förstås leksaker utformade som flygmaskiner. Här finns till och med en pergolaversion av verklighetens Blå hangaren, som liksom flyghamnen i stort, invigdes på samma plats 1923 – men som tyvärr förstördes i en brand 1980. 

Ung som gammal

Till skillnad mot när Torslanda Flyghamn invigdes av kronprins Gustaf Adolf, i regn och rusk för 103 år sedan, lös solen inbjudande när stadsmiljöförvaltningens projektledare Sandra Herlogsson och ordföranden i Torslanda-Björlanda hembygdsförening, Urban Jansson, höll tal och invigde Flygparken. I sitt underhållande tal backade Urban Jansson hela vägen tillbaka till stenåldern, för att sedan göra nedslag på olika ställen i historien fram tills idag, när han berättade om Amhult.

Utöver det bjöds besökarna på grillad korv. Några som lät sig väl smaka var flera av de boende och personal från Attendo Postflygets äldreboende. 

En bit bort från folksamlingen stod Theodore Larsson, 10, och spelade fotboll med sin farfar Sven. 

– Jag tycker parken är fin, men det kanske kunde funnits lite fler grejer för lite större barn, sa Sven Larsson. 

Makarna Solbritt och Rolf Kihlström hade också tagit sig till invigningen. De var rörande överens om att parken var ett fint tillskott i Amhult. 

– Det här är mycket bättre än hur det såg ut här innan, sa Rolf Kihlström.

Trygg för alla

Enligt Göteborgs Stad är Flygparken byggd för ökad trivsel och välmående för alla som bor, vistas eller besöker Amhult centrum.

  – På sikt kommer Flygparken bli mer lummig och grönskande. Nu är allt nyplanterat så vi får ha lite tålamod, sa Sandra Herlogson.

Som en del i Göteborgs stads arbete att utveckla staden på ett hållbart sätt ska bland annat fler tillgängliga parker, viktiga mötesplatser och offentliga rum skapas, och den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska utvecklas och bevaras. De parker som byggs ska även vara trygga och inkluderande.

Sandra Herlogsson igen:

– Flygparken ska kännas trygg att vistas i för alla. Det kan kännas otäckt att gå igenom en park ensam, om det är mörkt och växtligheten är skrymmande. Hela Flygparken kommer att vara belyst och är även byggd på ett sätt så att man enkelt ska kunna överblicka parkens olika delar. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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