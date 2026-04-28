Fler ska lockas att använda sitt friskvårdsbidrag

I Sverige kan arbetsgivare bekosta friskvård för anställda utan att betala skatt, och göra ett så kallat friskvårdsavdrag. Skatteverket tillåter att arbetsgivare ger upp till 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Det är inte ovanligt att företag erbjuder det maximala beloppet för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Bidraget kan användas till olika sorters motionsaktiviteter eller behandlingar, som till exempel gymkort eller yoga. För aktiviteter utan tydligt inslag av motion, som exempelvis massage, gäller att själva aktiviteten får kosta som mest 1000 kronor per tillfälle för att vara skattefri.

För arbetsgivaren finns förstås fördelar som att personalen som utnyttjar friskvårdsbidraget blir hälsosammare och att sjukskrivningarna minskar och produktiviteten ökar.

Ett av tre bidrag brinner inne

Men långt från alla anställda som har rätt till friskvårdsbidrag utnyttjar det. Enligt data från företaget Epassis databas, som bygger på friskvårdsstatistik för över en miljon medarbetare, använder cirka en tredjedel av de anställda inte sitt friskvårdsbidrag, som i stället brinner inne.

Torslanda-Öckerötidningen besökte inte bara Torslandas största arbetsgivare, utan ett av Sveriges största företag – Volvo Cars, närmare bestämt Volvo PV, när Epassi, gymkedjan Sats, Hagabadet, online-yogaföretaget Yogobe och Naprapatlandslaget var på plats för att informera och inspirera på en gemensam friskvårdsturné.

Många intresserade Volvoanställda som var på lunch flockades kring tälten och aktiviteterna och utmaningarna. Bland annat provade många att hålla tyngder i var sin hand rakt ut från kroppen i en eller två minuter för att vinna priser.

Hade velat köpa egna redskap

Ingenjören Evalyne Muhia var en av dem. Hon använder bland annat sitt friskvårdsbidrag till ett gymkort. Ett kort som hon dock inte använder lika ofta som hon ”borde”.

– Jag tycker att det är bra att det finns friskvårdbidrag, men jag hade gärna velat att man skulle få använda det till att köpa träningsredskap till hemmet. Det hade varit riktigt, riktigt bra, säger hon.

Evalynes kollega Mark Rivera tycker också att friskvårdsbidraget är något positivt. Han har nyttjat bidraget när han åkt skidor i Sverige vid ett par tillfällen.

– Sedan har jag köpt ett gymkort också. Jag försöker att gå på gymmet ungefär tre gånger i veckan, säger han.

Bättre hälsa och välmående

Elin Sjöberg, Rabia Görgülü och Ally Johansson stod i Hagabadets informationstält. De hade en strid ström av besökare som frågade om deras verksamhet.

– Friskvårdsbidraget är bra för personal, något verkligt positivt som företagen gör. En win-win som också är bra för folkhälsan, säger Rabia Görgülü.

Friskvårdsturnén är en del av Epassis långsiktiga arbete för att främja aktiva och hållbara arbetsmiljöer – samma vision som ligger bakom initiativet Active Workplace Awards, som uppmärksammar arbetsplatser som lyckas skapa engagemang kring friskvård.

– Vår yttersta målsättning är att bidra till bättre hälsa och välmående. Samtidigt som vi vill få fler medarbetare att använda sitt friskvårdsbidrag vill vi också uppmuntra flerarbetsgivare till att satsa på friskvård. Med friskvårdsturnén vill vi inspirera, sänkatrösklarna och visa hur enkelt det är att komma i gång, säger Åsa Severgårdh, vd för Epassi Sweden.