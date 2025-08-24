Veckans tidning
Fisken i den gamla branddammen i Amhult testas nu för att se om den innehåller kemikalierna PFAS. Några tidigare provtagningar för PFAS på fisk i dammen är inte kända hos miljöförvaltningen. Foto Maria Fridén

Fisk i Amhultsdammen testas för PFAS

Publicerad: augusti 24, 2025 kl 8:46 f m

Sex vattendrag i Göteborgs kommun undersöks för att ta reda på om fisken däri innehåller ”evighetskemikalien” PFAS. Ett av dem är Amhultsdammen, eller Branddammen som den också kallas. Några tidigare provtagningar för PFAS tycks inte ha utförts där, enligt miljöförvaltningen i Göteborg.

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg har gett miljöförvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns PFAS i fisk som fiskas på sex olika ställen runt omkring Göteborg, förutom Amhultsdammen rör det sig om Fattighusån, Säveån, Lärjeån, Surtesjön och Bergsjön. 

I förra veckan fiskades det efter fisk i Amhults damm. Det var personal från Sweco som gjorde det på uppdrag ifrån miljöförvaltningen. Det gör man för att ta reda på om fisken i dammen innehåller PFAS. 

– Vi har valt ut platser där det är möjligt att personer fiskar och eventuellt äter fångsten. Amhultsdammen är ett av de ställena, säger Therese Axelsson, miljöinspektör på miljöförvaltningen.  

Kan orsaka allvarliga sjukdomar

Amhultsdammen, som i folkmun ibland fortfarande kallas branddammen var ett ställe där brandskolan och Räddningstjänsten tidigare har övat brandsläckning bland annat med brandskum, som är känt för att innehålla PFAS (Per- och polyfluorerade alkylsubstanser), ett samlingsnamn för kemikalier som lagras i kroppen och har en väldigt lång nedbrytningstid i naturen. Vilket gör att de också kallas ”forever chemicals” eller evighetskemikalier. 

Det finns starka bevis för att PFAS kan påverka både immunsystemet och ämnesomsättningen. Exponering för vissa nivåer av PFAS kan orsaka cancer, diabetes och många andra sjukdomar. Kemikalierna har använts sedan 1950-talet i vitt skilda produkter som stekpannor, skidvallor, vattenavvisande kläder och livsmedelsförpackningar. De är också vanligt förekommande i smink och hudkrämer.

– Vi vet om att brandskolan har funnits och övat brandsläckning i dammen i Amhult. Vi har ingen dokumentation på att det har gjorts några provtagningar för PFAS här, säger Johannes Rosenhall, även han miljöinspektör på miljöförvaltningen. 

Vad kommer det sig att det inte tycks ha tagits några PFAS-vattenprov i dammen tidigare med bakgrund i att det varit brandskola där?

– Svårt att svara på varför, men PFAS har ju inte varit en stor fråga förrän de senaste cirka fem åren. Någon ska ju också driva och bekosta provtagningar. I det här fallet fick vi på miljöförvaltningen en ganska unik möjlighet att med öronmärkta pengar låta genomföra provtagningar för valda vattendrag och sjöar. Området har provtagits inför exploatering när det begav sig men då var inte PFAS något som alls var aktuellt utan det handlade om andra föroreningar, säger Johannes Rosenhall.

Provsvar under hösten

Någon gång under hösten kommer provsvaren för hur det ser ut med PFAS i fisken i Amhultsdammen. Sedan kommer en rapport att skrivas.

Det har vid upprepande tillfällen, bland annat 2016, hållits fisketävlingar i Amhultsdammen. Om fisk därifrån har förtärts av människor är oklart. 

På Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbunds sajt sportfiskarna.se, där Amhultsdammen ingår i ”Gula kortet”, beskrivs dammen som: ”En liten damm som ligger intill det gamla flygledartornet uppe på berget vid Torslanda gamla flygfält. Utbyggnad av området med många bostäder på berget har gjort dammen ännu mer attraktiv som fiskevatten, speciellt för barnfamiljer, och vissa år har regnbåge satts ut.”

I Amhultsdammen uppger på sajten att aborre, gädda, mört och regnbåge kan fiskas.

– Om någon planerar att fiska i dammen och är orolig över PFAS rekommenderar vi att de avvaktar i väntan på analyssvar, först då vet vi om fisken är kontaminerad eller inte, säger Johannes Rosenhall. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

