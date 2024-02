Filippinska smaker på Torslanda Torg

I Filippinerna kallas de tindahan eller sari-sari, kvartersbutiker som säljer massor av olika sorters livsmedel, och som ofta ses som livsnerven i landets entreprenörskap.

Merkado PH på Torslanda Torg ger en bild av hur det är att besöka en tindahan eller sari-sari i Manila eller Davao City.

400 varor ska bli ännu fler

Butiken som öppnats av makarna Katherine Lajom Alvefelt och Peter Alvefelt, har sin officiella invigning den 24 februari, men har redan smygöppnat. I affären kan man i dagsläget botanisera bland cirka 400 olika produkter, bland dem är en övervägande majoritet just filippinska produkter och delikatesser, men det finns även koreanska, kinesiska, thailändska och en lite ”svenska” varor att välja på. Tanken är att det ska bli ännu fler asiatiska varor i framtiden.

– Från början var det tänkt att vi bara skulle ha en webshop, säger Katherine som också arbetar som webbutvecklare, och vi letade efter en plats att ha vårt lager på. Men när vi hittade den här lokalen så gillade vi den och beslutade oss för att testa att ha en fysisk butik här på torget för att komplettera webshoppen.

Katherine som är uppvuxen i mångmiljonstaden Davao City flyttade till Sverige för åtta år sedan. Under tiden hon bott här växte saknaden av hemlandets speciella smaker och dofter sig starkare. Till skillnad mot livsmedel från Kina, Thailand, Korea eller Vietnam har det varit svårt att hitta mat från Filippinerna i Sverige. Många med ursprung i Filipperna åker över 30-40 mil för att hitta produkter hemifrån.

Det gjorde att Katherine och hennes man beslutade sig för att öppna en webshop som också alltså blev en butik i Torslanda.

Påverkan från många platser

Vad är det då som skiljer de specifikt filippinska smakerna från dem från andra sydostasiatiska länder?

– Filippinsk matkultur är mer varierad än den från många andra länder i regionen. Det beror bland annat på att landet har varit koloniserat av vissa andra länder som Spanien och Japan, men också på att bland att amerikaner, mexikaner och kineser har varit där. Det finns inslag från alla de kulturerna i Filippinerna och inte minst i vår matkultur, säger Katherine Lajom Alvefelt.

Katherine och Peter hoppas att Merkado PH ska bli en samlingsplats för delar av filipino-gemenskapen i Sverige, men de brinner också för att ge ”vanliga svenskar” en inblick i den filippinska kulinariska världen.

– Här om dagen kom ett äldre par in här och frågade om råd. De vill göra en filippinsk maträtt och vi tipsade om en speciell kryddmix som de köpte. Dagen efter kom de tillbaka och köpte fler förpackningar och berättade att de ville bjuda sina barn och barnbarn på rätten de hade gjort. Så det var lite av en succé, säger Peter Alvefelt.

– Sådant gör mig både glad och stolt, inflikar Katherine med ett stort leende.

Bananketchup en stor-säljare

I butiken finns välfyllda frysdiskar med allt från dumplings till andra färdigrätter, fryst milkfish som är den mest populära matfisken i Filippinerna, efterrätter och glass med exotiska smaker som exempelvis ube, en lilafärgad sötpotatisliknade grönsak vars smak klockar in någonstans mitt emellan vanilj och kokos, åtminstone enligt undertecknad som fick smaka på lila ubesnacks.

I hyllorna finns mängder av kryddmixer, torkad svamp, burkar med inlagd frukt, snacks, godis och kex med alla möjliga (och omöjliga) smaker, läsk och juice, samt – förstås – storsäljaren och ögonbrynshöjaren: bananketchup.

– Under perioder har det rått brist på tomater i Filippinerna. Under Andra världskriget började man experimentera med att göra ketchup på just bananer som det finns gott om, upp till 70 olika sorter. Det är en produkt som många svenskar är nyfikna på. Vi har ett par olika sorters bananketchup, både stark och vanlig. De har sålt bra redan och används ungefär som tomatketchup, säger Katherine.

Bayong-väskan en symbol

Efter den officiella invigningen kommer det också vara möjligt att köpa bland annat varma dumplings, nudlar och vårrullar och andra smårätter till sin lunch.

Undrar ni över väskan som ingår i Merkado PH:s logotype som bland annat hänger i fönstret till butiken? Det är en så kallad bayong-väska, en typisk filippinsk matkasse som egentligen ska vara gjord av palmblad, som man traditionellt använder när man går och handlar på en marknadsplats.

– Det är något jag förknippar med min barndom, när mamma eller mormor tog med mig till matmarknaden. Den symboliserar vår vision om att introducera filippinsk matkultur i Sverige, avslutar Katherine Lajom Alvefelt.