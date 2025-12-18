Veckans tidning
Amhults kyrka, Sweco arcitects

Falsk insamling till Ukraina

Publicerad: idag kl 10:58 (uppdaterad idag kl 11:19)
Torslanda-Björlanda församling har uppmärksammats på att personer i Torslanda går runt och samlar in pengar till Ukraina i Svenska kyrkans namn. Vi vill därför förtydliga att Svenska kyrkan, Torslanda-Björlanda församling inte bedriver någon insamling genom dörrknackning.

Eventuella insamlingar som Svenska kyrkan ansvarar för sker alltid genom församlingens officiella kanaler, exempelvis via våra gudstjänster, digitala gåvotjänster eller särskilda kampanjer som tydligt kommuniceras av församlingen.

 Just nu pågår Act-Svenska kyrkans Julinsamling, denna insamling sker i kyrkor, församlingshem och i församlingens verksamheter. Representanter från församlingen går aldrig runt och knackar dörr.  

 

Martin Schild, kommunikatör
Svenska kyrkan, Torslanda-Björlanda församling

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen
