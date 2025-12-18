Falsk insamling till Ukraina

Torslanda-Björlanda församling har uppmärksammats på att personer i Torslanda går runt och samlar in pengar till Ukraina i Svenska kyrkans namn. Vi vill därför förtydliga att Svenska kyrkan, Torslanda-Björlanda församling inte bedriver någon insamling genom dörrknackning.

Eventuella insamlingar som Svenska kyrkan ansvarar för sker alltid genom församlingens officiella kanaler, exempelvis via våra gudstjänster, digitala gåvotjänster eller särskilda kampanjer som tydligt kommuniceras av församlingen.

Just nu pågår Act-Svenska kyrkans Julinsamling, denna insamling sker i kyrkor, församlingshem och i församlingens verksamheter. Representanter från församlingen går aldrig runt och knackar dörr.

Martin Schild, kommunikatör

Svenska kyrkan, Torslanda-Björlanda församling