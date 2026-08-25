Erik tog medalj i fysikolympiaden

Under sommaren som gick var det inte bara svenskar som Gyökeres och Isak som begav sig västerut för att tävla mot de bästa i världen inom sin idrott. Det gjorde även unga vetenskapssportare. I Internationella fysikolympiaden (iPhO) i Bucaramanga i Colombia tävlade Sverige med bland andra Erik Bengtsson från Torslanda – med den äran.

Nära guld i Europatävlingarna

Olympiaden var kulmen på ”fysiktävlingssäsongen” för Erik. Redan i januari skedde de svenska kvaltävlingarna där Svenska fysikersamfundet genom tävlingen Wallenbergs fysikpris utser landslaget. Därefter följde Nordisk-baltiska fysikolympiaden i Tallinn, där Erik tog silver, och den Europeiska fysikolympiaden som hölls i Göteborg och även där tog Erik hem silvret.

– Det var lite surt. Jag var 0,8 poäng av 50 från att ta guld i Europaolympiaden, säger Erik Bengtsson.

I juli väntade sedan den Internationella olympiaden, den 56:e i ordningen, med tävlande från 91 olika länder. Tävlingarna ägde rum under åtta dagar i Colombia. Ett land Erik aldrig hade besökt innan.

Hur var Colombia?

– Det var bra. Lite annorlunda kultur jämfört med Sverige. Polisen bar AK-47:or och vi fick poliseskort.

Pluggat termodynamik

Själva tävlingen bestod av en teoretisk del med tre uppgifter inom skilda fysikområden, och en experimentell del där årets uppgift gick ut på att med en kompakt experimentuppställning undersöka termodynamiska processer.

– Vi testades inom flera olika områden. Jag hade pluggat termodynamik, så det var bra. Under experimentet skulle vi värma upp gas under konstant volym, säger Erik Bengtsson.

Det blev ett fint brons för Erik Bengtsson, som dock hade hoppats på en ännu ädlare metall. Men det var inte bara Erik som visade framfötterna bland svenskarna. Leshi Zhang tog guld och det var det första svenska guldet i iPhO sedan 1982. Även Archiman Das tog hem ett brons.

Vad väntar härnäst för dig nu?

– Jag gick ut natur på Hvitfeldtska

i våras och nu ska jag läsa teknisk fysik på Chalmers. På tisdag (18 augusti, red:s anm.) börjar nollningen. Det ska bli kul. Det är mycket fysik och matte och det gillar ju jag! säger Erik Bengtsson.

Har du hunnit tänka något på framtiden bortom gymnasiet?

– Jag har funderat på att doktorera efteråt, men jag har inte tänkt så mycket på framtiden.

Historiskt bra

Erik beskriver sig som en tävlingsmänniska och öppnar för att ställa upp i kommande fysiktävlingar för universitetselever – eller så kanske han hjälper till och tränar de gymnasieelever som ska tävla i de svenska eller internationella tävlingarna nästa år.

Förutom Leshi Zhangs guld och Erik Bengtssons och Archiman Das brons tävlade även Albin Wolf och Annie Karheiding i det svenska landslaget i Colombia.

– Det här är ett historiskt resultat för svensk fysik. Vi har inte sett ett guld i den här tävlingen på över fyra decennier, så det säger något om nivån Leshi har presterat på. Att dessutom Erik och Archisman tar brons visar att vi har flera elever som ligger i världstopp just nu, och att satsning på vetenskapstävlingar och fysik lönar sig, säger Oskar Vallhagen, lagledare för det svenska laget.