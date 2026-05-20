2026 05 08 Torslanda GTG-eleverna Rasmus Gissleholm och Elias Flod har svetsat ihop en ram till en drifttrike och svetsat på en cykelram. Återstår att sätta fast en motor. Foto: Anna Rehnberg

Elias och Rasmus vann silver i Yrkes-SM 2026

Publicerad: igår kl 12:39

Under tre dagar i maj tävlade 177 av Sveriges skickligaste elever på landets yrkesutbildningar i 40 yrkesgrenar på Yrkes-SM. Det var första gången processteknik tävlade som en egen gren, en tävling som Elias Flod från Torslanda och Rasmus Gissleholm från Björkö kammade hem andraplatsen i.

När vi ses är Elias och Rasmus tillbaka på Göteborgsregionens tekniska gymnasium, GTG, där de går tredje året på det industritekniska programmet. Klassen kallas Industri Rapunzel, eftersom årets avgångsklasser alla blivit uppkallade efter någon Disneyprinsessa (Rapunzel var ursprungligen en saga av Bröderna Grimm). 

– Jag läser inriktning automation och Rasmus elmek, men de två första åren läste vi samma ämnen, säger Elias Flod. 

Trots att de valt olika inriktningar sista läsåret tävlade de tillsammans på Yrkes-SM.

– Vi har hängt en hel del och känner varandra väl. Vi är båda intresserade av bilar och cyklar, säger han.

Yrkes-SM har arrangerats vartannat år på olika orter i Sverige sedan 2004. Årets tävling hölls i Stockholm och var den hittills mest välbesökta med över 31 000 besökare. 40 olika yrken tävlade om SM-titlar, men hela 80 yrken fanns representerade på mässan som hålls i anslutning.

– Det är en bra grej som kan locka fler att upptäcka och söka yrkesutbildningar. Vi upptäckte till exempel att det finns YH-utbildningar till florist och plattsättare, säger Rasmus.

Flera tävlingar äger runt samtidigt och för öppen ridå för besökare. Killarna beskriver att det kändes stressigt och att det var svårt att kommunicera med varandra i den bullriga miljön.

– Särskilt i momentet där vi hade skyddskläder och munskydd på oss. Då var det svårt att höra vad den andra sa, säger Rasmus, men tillägger:

– Det blev som en övning i att behålla sitt lugn även under stress. Det gick faktiskt bättre än förväntat.

I processteknik bestod tävlingen av fyra delmoment, som alla tog cirka 20 minuter att utföra. 

Först skulle de simulera Volvos batterifabrik. Sen skulle de skruva ihop ett batteripack. Därefter ta på sig skyddskläder på ett så snabbt och korrekt sätt som möjligt utan att smutsa ner sig själva eller något i rummet, så kallad renrumspåtagning.

– Det fjärde momentet var en kombination av att ta på sig skyddskläder i en fabrikssimulation, säger Elias.

– En del av tävlingen bestod i att tolka instruktioner. En skulle säga instruktionerna och den andra utföra dem. Då gällde det att kommunicera och lyssna ordentligt, säger Rasmus.

Om de gjorde minsta lilla fel blev det poängavdrag. 

– Vi hade minst avdrag, men de som vann var snabbare än oss.

Om sin egen yrkesutbildning har de bara gott att säga. En bred utbildning med goda arbetsmöjligheter inom industrin.

– Vi kan till exempel arbeta som industrielektriker, processtekniker, automations- eller robottekniker, säger Elias.

– Utbildningen är främst anpassad för Volvos behov av kompetens, men vi kan söka jobb inom alla sorters industrier, menar Rasmus.

Den femte juni blir de klara med sin utbildning, vad väntar då? 

Elias: – Jag börjar på Volvo på måndagen efter. Har tänkt jobba något år och sedan läsa vidare till automations- och robotingenjör.

– För mig blir det tio månaders värnplikt som flygmekaniker, sen vill jag jobba som underhållstekniker på Volvo eller i Göteborgs hamn. Jag är säker på att praktiska, hantverksmässiga yrken har en säkrare framtid än många andra yrken som lättare kan ersättas av AI, säger Rasmus.

Till andra som får chansen att delta på Yrkes-SM säger de: 

– Det är en rolig utmaning och man får träffa massor av trevliga människor. Våga visa framfötterna. Vi skulle utan tvekan göra om det om vi fick chansen.

Torslandabon Axel Helgesson fick också chansen att tävla i Yrkes-SM och kammade hem ett brons i bilskadeteknik.

/Anna Rehnberg

Fakta

Om syftet med Yrkes-SM

  • Öka kunskap och kännedom om olika karriärvägar inom yrkesutbildningsområdet.
  • Öka status, intresse och attraktionskraft för yrken och yrkesutbildning.
  • Utse Sveriges yrkesskickligaste ungdomar som sedan har möjlighet att ta en plats i Yrkeslandslaget.
  • Ge elever och skolpersonal information och inspiration kring yrken och utbildning.
  • Erbjuda en unik plattform för yrkesnämnder, yrkespartners, sponsorer och parter att arbeta tillsammans med frågor om ungdomars utbildning, karriärmöjligheter och marknadens behov.
  • Besökare har möjlighet att titta på tävlingar och uppvisningar, testa yrkesmoment och träffa yrkesproffs.
  • Exempel på medverkande yrken är måleri, träarbete, plattsättning, it-teknik, automationsteknik, frisör, guldsmed, undersköterska, fordonslackering med flera.

Evenemanget genomförs av WorldSkills Sweden, som är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten, i samarbete med lokala aktörer i den stad där Yrkes-SM hålls det året.

Källa: Wordskills Sweden

