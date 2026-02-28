”Efterlängtat både politiskt och personligt”

Ja det här har ju varit en lång historia, men nu är vi äntligen framme vid det efterlängtade beskedet och det som kommer göra att vi minskar trafikkaoset i centrala Torslanda, säger han till Torslanda-Öckerötidningen.

Vad är det som gör att det tagit så lång tid med att få till Tvärförbindelsen?

– Det är som det generellt brukar vara med att bygga infrastruktur. Det tar väldigt långt tid rent generellt i Sverige. Vi har, kan jag tycka personligen, ganska omfattande regleringar som gör att det tar tid. I detta fall är det miljöprövningar som tagit tid. Det måste man ta hänsyn till. Men sedan ska vi också vara ärliga – det är inte helt färdigt än. Och planer kan överklagas – det kan ta ännu längre tid.

Oaktat möjligheterna för överklagan ser Jonas Attenius ändå beskedet i stadsbyggnadsnämnden som en viktig hållpunkt. Inte minst då han personligen påverkas.

– Det här känns ju bra för mig som Torslandabo. Jag har bott här i 21 år och fått uppleva hur det är att befinna mig i trafiken. Jag behöver visserligen inte åka hela Kongahällavägen, men på morgonen tar jag mig längs 155:an och det är klart att det här kommer göra skillnad. Sedan kommer det dessutom byggas en cykelväg intill tvärförbindelsen, vilket gör att det blir en otroligt bra genväg.

Hur tänker du att tvärförbindelsen kommer påverka Torslandaborna i stort?

– När den väl är färdigbyggd kommer det innebära en stor skillnad. En stor avlastning för många. Allt från att Lillebyborna inte längre måste passera centrala Torslanda, de behöver inte längre ta den vägen. Så det är klart att det kommer vara en otrolig skillnad i avlastning. Allt som händer kring Torslanda Torg och längs Kongahällavägen med ombyggnation påverkas och det är viktigt att vi får ett bra flöde genom Torslanda. För vi märker att det är populärt och många som vill flytta hit.

– Men inte minst kommer kollektivtrafiken bli mycket bättre. Idag fastnar linje x1 i samma köer som bilarna.

Kostnaden för tvärförbindelsen förväntas landa på 234 miljoner kronor i 2022 års prisnivå, varav 47 miljoner kronor avser en så kallad riskreserv. Om allt flyter på utan större hinder under den byråkratiska processen och utan utdragna överklaganden beräknas tvärförbindelsen stå klar tre år efter att den vunnit laga kraft. Alltså tidigast 2029/2030.