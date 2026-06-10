Efter elva år – tvärförbindelsen får grönt ljus

Det betyder att den segdragna historien, som varit aktuell länge (och vid olika tidpunkter), äntligen når i mål, åtminstone rent politiskt. Den första utredningen gick på pumpen när några skyddade djurarter upptäcktes i området nära Domarringsgatan som då utreddes.

2015 lade Hampus Magnusson och Jonas Ransgård (M) en motion om att frågan skulle väckas till liv igen. Efter elva år i det kommunala maskineriet tycks nu alla frågetecken rätats ut.

M: Frågan har förhalats

Först ut i talarlistan när detaljplanen antogs i kommunfullmäktige, var just Hampus Magnusson. Han inledde med att säga att turerna kring tvärförbindelsen var ”exakt det som gör att göteborgare tappar tålamodet med politiken, och riktade sedan kritik mot den rödgröna sidan som han menade hade dragit i handbromsen varje gång en förbättring ska göras för de kommuninvånare som är beroende av bilen.

Han menade vidare att främst Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men även initialt Socialdemokraterna, gjort allt i sin makt för att förhala besluten kring tvärförbindelsen. Vilket gjort att projektet dragit ut orimligt långt på tiden.

Kristdemokraten Dan-Ove Marcelind från Björlanda, konstaterade från talarstolen att Torslanda utgör en tredjedel av Hisingens yta och är en viktig resurs för Göteborgs stad. Han avslutade med att säga: ”Torslanda har länge varit stadsdelen som kommunen glömde, men nu kan vi äntligen gå vidare.”

Hållbara trafikslag

Från rödgrönt håll lyftes av flera talare, bland andra Roshan Yigit (S) och Karin Karlsson (V), vikten av att förbindelsen nu byggs och är anpassad även till hållbara trafikslag. Därtill lyftes att cykelbanans placering på den östra sidan är mer trafiksäker.

Centerpartiets Daniel Augustsson menade att den samhällsekonomiska kalkylen talade sitt tydliga språk: enligt nyckeltalet för samhällsekonomisk kalkylering, nettonuvärdeskvoten, får projektet 6,5 vilket han beskrev som exceptionellt högt.

Rasmus Ragnarsson (SD) sa att trafiksituationen i Torslanda gett upphov till mycket frustration, och menade att det finns ”en stark uppfattning i Torslanda att man borde bryta sig loss och bilda en egen kommun.”

D: Vill se kollektivtrafik på vägen

Martin Wannholt (D) var nöjd med att beslut äntligen fattades. Han lyfte oppositionens arbete med grundläggningen, som han menade blivit bättre efter politiska påtryckningar, och inte längre kommer att påverka närliggande hus så att de skakar när tung trafik passerar utanför. Något som han ansåg var viktigt ”då många bussar förhoppningsvis kommer trafikera sträckan”.

Tidigare har Västtrafik dock inte öppnat upp för någon betydande linjedragning längs sträckan, då målsättningen har varit att i stort sett samtliga busslinjer i Torslanda ska gå förbi knutpunkten Amhult Resecentrum.

Martin Wannholt ville också se att kommunen erbjöd inlösen för de villaägare som bor närmast den nya vägen, om de önskar det.

Attenius (S): Jäkligt gott!

I ett sms till Torslanda-Öckerötidningen skrev kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) under torsdagskvällen den 29 maj:

”Då har vi äntligen, precis nu, fattat beslut om att enigt här i KF godkänna Torslanda tvärförbindelse. Justerade protokollet direkt för att ’tjäna tid’. Känns jäkligt gott!”

Oppositionsrådet Hampus Magnusson är dock inte imponerad av hur Socialdemokraterna skött frågan – varken bakåt i tiden eller i nutid.

– Det är lätt att komma nu och ta åt sig äran när det är klubbat, när man inte gjort någonting själva under de här åren. Vi borgliga partier har hela tiden haft Centerpartiet, SD och Demokraterna med oss i den här frågan, medan Socialdemokraterna har brottats med V och MP som velat förhala den. Det var under vår tid vid makten som vi jobbade med frågan och såg till att den fick finansiering, säger Hampus Magnusson till Torslanda-Öckerötidningen.