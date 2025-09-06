Effektiv restid viktigast – men snabb kollektivtrafik omöjlig för de flesta Torslandabor

Restiden är det allra viktigaste när vi väljer vilket färdmedel vi använder. Det visar Västtrafiks egen årliga undersökning Hållplats 2025, där drygt 4 200 invånare i Västra Götaland har svarat på frågor om sina resvanor. Något som går stick i stäv med de förändringar som Västtrafik har genomfört när Svart Express blev linje 29, men som även fortsätter att vara ett problem på linje X1 (där X står för express) till och från Torslanda.

”Fördel att tillgängliggöra för fler”

När Svart Express blev linje 29 fick den tio nya hållplatser mellan Skra Bro och den nya slutstationen Nils Ericsonsterminalen. Något som skulle leda till en ökad restid på fem minuter, enligt Västtrafiks beräkningar. Tämligen omgående visade sig dock den hypotesen haverera. Inför sommaren ändrade Västtrafik så att linje 29 släppte av passagerare vid Nordstan, innan den åkte in på bussterminalen vid Nils Ericsonsterminalen [Torslanda-Öckerötidningen 250705]. Anledningen var att byggnationerna kring Centralstationen gjorde att det tog åtskilliga minuter extra för bussarna att trassla sig på området efter att man åkt över nya Hisingsbron.

Trots att statistik alltså visar att restiden är den allra viktigaste parametern för att få folk att välja kollektivtrafik, ansåg Västtrafik att tätare turtäthet och fler hållplatser vägde upp den längre restiden för Torslanda- och Björlandabor på linje 29 jämfört med Svart Express.

– Vi ser att fördelen med att tillgängliggöra linjen för fler, väger upp nackdelen med att några får en längre restid, sa Lovisa Borgström, samhällsutvecklare på Västtrafik, till Torslanda-Öckerötidningen i november 2024.

Tar numera bilen till jobbet

En av jobbpendlarna i Björlanda som var kritiska till att Svart Express blev linje 29 är Linda Widenström, som bor i Nolvik och pendlar till arbetet i centrala Göteborg. I en artikel i Torslanda-Öckerötidningen 20241130 misstänkte hon att restiden skulle bli mycket längre för egen del än de fem minuter som Västtrafik aviserade, och sa att hon funderade på att börja ta bilen hela vägen in till staden i stället.

När Torslanda-Öckerötidningen kontaktar henne i början av september 2025 bekräftar hon att hon numera väljer bilen till jobbet i stället för busslinjerna 38 och 29.

– Jag har hyrt en garageplats och övergått till bil. Bussen Kippholmen-Göteborg har också ändrats och går bara till Skra Bro och väldigt sällan. Det går betydligt snabbare för mig att åka bil, 30 minuter från Björlanda till centrum, säger hon.

”Ska inte behöva ta över en timma”

En annan Torslandapendlare som dock håller fast vid bussen, i hennes fall i huvudsak linje X1, är Marie Blåberg. Hon åker oftast från hållplatsen Lönnrunan in till stan. Även om linje X1 inte drabbats av några linjeförändringar ställer sig Marie högst kritisk till tiden det tar att åka in till centrala Göteborg med bussen.

– Det ska inte behöva ta över timma att åka in till centrala stan. Det gör det varje morgon. Jag har kontaktat Västtrafik och politiker i Göteborg för att försöka komma med konstruktiva och proaktiva lösningar men bollas bara runt, och de menar att jag har fått svar. Men jag har bara fått svar om att jag har fått svar. Jag vill veta hur de har tänkt att lösa problemen.

Marie har själv föreslagit direktbussar från Torslanda Torg in till centrala staden, men några nya busslinjer får inte plats kring Nordstan menar Västtrafik i sin korrespondens med henne.

Busskörfält kommer – kanske

Hon har också tagit upp frågan om de busskörfält som eventuellt är planerade längs Kongahällavägen i samband med Program för Centrala Torslanda och Torslanda Torgs ombyggnation, men hon har då hänvisats till Göteborgs Stad.

Detaljplanen för det nya Torslanda Torg gick till samråd mellan den 23 oktober och 3 december förra året.

I det kompletterande samrådshandlingarna står att läsa att ”Trafikanalyser har gjorts utifrån rådande trafiksituation, med framkomlighetsproblem i Torslanda. De visar att kollektivtrafikkörfält mellan Domarringsgatan och Torslandakrysset är en effektiv åtgärd för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet.”

Under det offentliga möte som hölls på Torslanda Torg, med representanter från Göteborgs Stad och fastighetsförvaltaren Balder på plats, den 12 november förra året, framkom att planförslaget föreslår en utbyggnation av bussfiler längs Kongahällavägen. Från Torslandakrysset till Låkebergsgatan finns plats för att uppföra bussfiler i båda riktningarna. Men längre norrut, mellan torget och infarten till Domarringsgatan finns bara plats för en bussfil och den kommer att vara i södergående riktning – vilket förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken under rusningstrafiken på morgonen, men inte under eftermiddagsrusningen [Torslanda-Öckerötidningen 241116].

När Torslanda-Öckerötidningen kontaktar stadsbyggnadsförvaltningen angående Torslanda Torg och eventuella kollektivtrafikkörfält på Kongahällavägen, i september 2025 svarar förvaltningen skriftligen:

”Den nuvarande tidplanen är ett antagande av detaljplanen i slutet av år 2026 eller början av år 2027. Byggstart tidigast 2027/2028, men projektet behöver samordnas med tvärförbindelse Torslanda.”

”Vår trafikhandläggare har inget att tillägga om kollektivtrafikkörfälten, vi är i ett planeringsskede och det finns ännu inte tidplan för omdaningen av Kongahällavägen. Åtgärder på Kongahällavägen vid torget kommer omhändertas i samband med torgets genomförande.”

”Tjänat” pengar men förlorat tid

Åter till Marie Blåberg, i ett led att påverka Västtrafik är hon noga med att alltid söka kompensation för förseningar från Västtrafik när det är applicerbart. Det vill säga när man som resenär blir minst 20 minuter senare till sitt resmål, än vad reseplaneraren i Västtrafiks app anger. Det har visat sig vara lukrativt.

– Jag har ett årskort på Västtrafik som aktiverades den 1 oktober förra året. På elva månader har jag fått 1 074 kronor från dem. Men det är alltså bara resorna som tagit minst 20 minuter längre än vad de skulle, säger hon.

Ett av de senaste exemplen är några veckor gammalt:

– Jag hade ett läkarbesök, då tänkte jag att jag skulle ta linje 131 [före detta linje 121, reds anm]. Jag tog höjd för att vara 20 minuter tidig enligt Västtrafiks app, men kom ändå fram för sent. Så jag vet inte vilken buss man egentligen ska välja om man bor i centrala Torslanda, säger Marie uppgivet men med ett skratt.

Hon fortsätter:

– Egentligen är det inte för min egen del jag driver det här, att jag mailar Västtrafik och politiker och skriver inlägg på Grannar i Torslanda, det är ungdomarna jag tänker på. Jag kan alltid ta bilen om det verkligen kniper. Men som exempel kan jag ta min dotter, hon går i trean på Schillerska. Hon har en resväg på drygt två och en halv timma varje dag, och hon är inte ensam.

Kollektivtrafikhuben gynnar få

Värt att notera är förstås att pendlingen sker inom en och samma kommun. Schillerska gymnasiet i Vasastaden i centrala Göteborg och Centrala Torslanda i Göteborgs kommun. Många gymnasieelever i betydligt mer avlägsna kranskommuner har en betydligt kortare restid till skolan.

Sedan tidigare är det känt att Amhult resecentrum anges som en kollektivtrafikmålpunkt i Västtrafiks handlingsplan Mål Koll2035. Det betyder att kollektivtrafiken är prioriterad dit, redan nu men ännu mer så i ett framtidsperspektiv. Men Amhult resecentrum ligger 3,3 kilometer från Domarringsgatan, 4,8 kilometer från Lillebyvägen/Kongahällavägen, 8,1 kilometer från Skra Bro och cirka 5 kilometer från Hjuvik för att ta några platser i Torslanda. Amhult resecentrum innebär alltså bara snabba förbindelser till centrala Göteborg för en bråkdel av Torslandas invånare.

Inga bussar längs tvärförbindelsen

När det gäller Torslanda tvärförbindelse som är planerad mellan Nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet, om vilken Johannes Hulter (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden har sagt till Torslanda-Öckerötidningen [250628] att han hoppas att planen ska kunna vara beslutad och klar före årsskiftet 2025-2026, har Västtrafik tidigare kommunicerat att de inte har några planer att trafikera den med kollektivtrafik till centrala Torslanda.