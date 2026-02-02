Dubbelt Torslanda seglar över Atlanten

Att segla ”over the pond” är för många högt upp på livets bucket list. I programmet Över Atlanten fick vi under säsong 9 följa Torslandasonen Viktor Leksell över till Karibien och nu ser det ut att bli verklighet för ytterligare två personer boende i Torslanda. En av dem är Lasse Kronér som skriver på sina sociala medier att han ”burit på en liten hemlis ett par månader nu” och att det är dags att berätta om något stort.

Han skriver där att det är tid för honom att berätta om ett av de största äventyren någonsin. Att ta sig över Atlanten.

Men det är han inte ensam om att göra. Tillsammans med bland annat simstjärnan Therese Alshammar, skådespelerskan Cissi Fors, skådespelaren Filip Berg, fotbollsmålvakten Thomas Ravelli är även Torslandabon och youtubeprofilen Jonas Fagerström med. Jonas, som är en del av humorgruppen JLC (Jonas Fagerström, Lucas Simonsson och Carl Déman), gick ut ordentligt på sina sociala kanaler med det korta, men ack så snärtiga budskapet: ”NU SEGLAR VI ÖVER ATLANTEN!!”

Äventyret kommer visas under programmets 11e säsong. Tionde säsongen har premiär under 2026 och varpå datum för 11 ännu inte är bestämt. Leder programmet gör precis som tidigare säsonger kaptenen Gurra Krantz.