Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Här är deltagarna som i tisdags lämnade Gran Canaria för att segla över Atlanten: programledaren Lasse Kronér, skådespelaren Filip Berg, YouTubern Jonas Fagerström, skådespelaren Cecilia Forss von der Esch, fotbollsspelaren Thomas Ravelli och simmaren Therese Alshammar. Foto: Anders Kilander, HBO Max, Kanal 5

Dubbelt Torslanda seglar över Atlanten

Publicerad: idag kl 15:30

När säsong 11 av ”Över Atlanten” på TV drar i gång är det med två Torslandabor ombord. Lasse Kronér och Jonas Fagerström tar plats på en stjärnspäckad segelbåt.

Annons

Att segla ”over the pond” är för många högt upp på livets bucket list. I programmet Över Atlanten fick vi under säsong 9 följa Torslandasonen Viktor Leksell över till Karibien och nu ser det ut att bli verklighet för ytterligare två personer boende i Torslanda. En av dem är Lasse Kronér som skriver på sina sociala medier att han ”burit på en liten hemlis ett par månader nu” och att det är dags att berätta om något stort. 

Han skriver där att det är tid för honom att berätta om ett av de största äventyren någonsin. Att ta sig över Atlanten.

Men det är han inte ensam om att göra. Tillsammans med bland annat simstjärnan Therese Alshammar, skådespelerskan Cissi Fors, skådespelaren Filip Berg, fotbollsmålvakten Thomas Ravelli är även Torslandabon och youtubeprofilen Jonas Fagerström med. Jonas, som är en del av humorgruppen JLC (Jonas Fagerström, Lucas Simonsson och Carl Déman), gick ut ordentligt på sina sociala kanaler med det korta, men ack så snärtiga budskapet: ”NU SEGLAR VI ÖVER ATLANTEN!!”

Äventyret kommer visas under programmets 11e säsong. Tionde säsongen har premiär under 2026 och varpå datum för 11 ännu inte är bestämt. Leder programmet gör precis som tidigare säsonger kaptenen Gurra Krantz. 

Fakta

Över Atlanten hade premiär 2019 och går ut på att kända deltagare utan större segelerfarenhet tillsammans ger sig ut för att segla över Atlanten. Programmet är en svensk version av det finländska programmet Atlantin yli.

Rutten går oftast från kanarieöarna och tar sikte på öar i Karibien. 2022 vann Över Atlanten Kristallen för ”årets realityprogram”. Det var även det året Gurra Krantz började segla sin egen Swanbåt i programmet, en Nautor Swan på 70 fot.

Källa: Wikipedia

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Torslanda
Dubbelt Torslanda seglar över Atlanten
Dubbelt Torslanda seglar över Atlanten

När säsong 11 av ”Över Atlanten” på TV drar i gång är det med två...

Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat
Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

Spadtagen duggar tätt i Björlanda just nu.

Namninsamling mot förskoleflytt
Namninsamling mot förskoleflytt

4,9 kilometer. Så mycket längre blir det för barnen och deras vårdnadshavare att ta sig...

Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget
Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget

15 år tog det – men nu är det första spadtaget för ett vård- och...

Tung hemmaförlust för THK mot Drott
Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Det blev en tung kväll i Torslanda Sporthall för THK.

Senaste nytt
Dubbelt Torslanda seglar över Atlanten
Dubbelt Torslanda seglar över Atlanten

När säsong 11 av ”Över Atlanten” på TV drar i gång är det med två...

Grävarbeten vid Öckerö nya centrum fortsätter påverka trafiken
Grävarbeten vid Öckerö nya centrum fortsätter påverka trafiken

Gång och cykeltrafiken kommer ledas om och gå via kajkanten i Öckerö hamn. 

Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat
Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

Spadtagen duggar tätt i Björlanda just nu.

Den bäste vinner inte alltid
Den bäste vinner inte alltid

”Må bäste man vinna”, är väl något de flesta håller med om men i verkligheten...

Hyllad skolvärdinna slutar – eleverna protesterar
Hyllad skolvärdinna slutar – eleverna protesterar

Elever på Brattebergsskolan har samlat ihop underskrift från nästan alla på hela skolan.

Laddar

Kommer du att följa Melodifestivalen?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Den bäste vinner inte alltid

Den bäste vinner inte alltid

”Må bäste man vinna”, är väl något de flesta håller med om men i verkligheten blir inte utfallet alltid så.

Torslanda
Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Det blev en tung kväll i Torslanda Sporthall för THK.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino