Detaljplan för tvärförbindelsen antagen

Jodå, till slut hände det. Under torsdagens sammanträde yrkade samtliga partier i Göteborgs kommunfullmäktige bifall till kommunstyrelsens förslag om ett antagande av detaljplanen för tvärförbindelsen i Torslanda.

Det betyder att den segdragna historien, som varit aktuell länge (och vid olika tidpunkter), äntligen når i mål. Den första utredningen gick på pumpen när några skyddade djurarter upptäcktes i området som då utreddes.

2015 lade Hampus Magnusson och Jonas Ransgård (M) en motion om att frågan skulle väckas till liv igen. Efter elva år i det kommunala maskineriet har nu alla frågetecken rätts ut.

I ett sms till Torslanda-Öckerötidningen skriver kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) under torsdagskvällen:

”Då har vi äntligen, precis nu, fattat beslut om att enigt här i KF godkänna Torslanda tvärförbindelse. Justerade protokollet direkt för at ’tjäna tid’. Känns jäkligt gott!”