Detaljplan för tvärförbindelsen antagen

Publicerad: idag kl 13:53
Jodå, till slut hände det. Under torsdagens sammanträde yrkade samtliga partier i Göteborgs kommunfullmäktige bifall till kommunstyrelsens förslag om ett antagande av detaljplanen för tvärförbindelsen i Torslanda.

Det betyder att den segdragna historien, som varit aktuell länge (och vid olika tidpunkter), äntligen når i mål. Den första utredningen gick på pumpen när några skyddade djurarter upptäcktes i området som då utreddes.

2015 lade Hampus Magnusson och Jonas Ransgård (M) en motion om att frågan skulle väckas till liv igen. Efter elva år i det kommunala maskineriet har nu alla frågetecken rätts ut.

I ett sms till Torslanda-Öckerötidningen skriver kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) under torsdagskvällen:

”Då har vi äntligen, precis nu, fattat beslut om att enigt här i KF godkänna Torslanda tvärförbindelse. Justerade protokollet direkt för at ’tjäna tid’. Känns jäkligt gott!”

En längre artikel om vad som sades av politikerna under mötet och vad antagandet betyder beträffande tvärförbindelseprojektets tidplan med mera följer i nästa veckas tidning.

Henrik Edberg

Henrik Edberg
Dags att se över var produkterna är gjorda

Under de senaste åren har det blivit mer och mer viktig för mig är att jag tittar var saker och ting är tillverkade.

Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i SM och JSM i artistisk gymnastik. 

