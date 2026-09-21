Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Deltagarsuccé för nytt lopp

Publicerad: (uppdaterad )

102 löpare kom till start i nya Lillebyrundan – ett deltagarantal som får arrangörerna att planera för en återkomst nästa år. 

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Gillar man demokrati och löpning kunde man slå två flugor i en smäll på Lillebyskolan i söndags. För samtidigt som röstningen ägde rum för fullt i olika lokaler på skolan, blåstes det till start i Lillebyrundan – ett nyinstiftat lopp för såväl tävlingslöpare som motionärer – vid strax efter klockan tolv. 

Robin Lundberg och Jonathan Brahn heter hjärnorna bakom Lillebyrundan. I söndags kom 102 löpare till start, något som arrangörerna var mycket nöjda med. 

– Det är över all förväntan, sa Robin Lundberg. 

Hur kommer det sig att ni arrangerar det här just på valdagen och med start- och målgång på Lillebyskolan där röstning pågår?

Det blev så lite av en slump. Men det blev bra ändå. Många är ju ändå hemma när det ska röstas och man hinner med både att rösta och springa. 

Totalt sträckte sig loppet 10,3 kilometer i Lilleby, förbi Mustadammen och ner till Sillvik och sedan tillbaka längs havet mellan Norskog och Hamnefjäll. 

91 av löparna tog sig i mål och fick medalj och hamburgare. 

Snabbast av alla var Jonathan Gustafsson (IF Kville) som sprang loppet på 40 minuter och 32 sekunder. Bland damerna gick guldpokalen till Emma Samuelsson som sprang på 43 minuter 32 sekunder, vilket var den sjunde snabbaste tiden totalt. 

Med ett deltagande över förväntan är chansen stor att Lillebyrundan återkommer. 

– Planen är att det ska vara varje år, och om det flyger så här bra som i år så kommer vi igen nästa år, avslutade Robin Lundberg.

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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