Declan Edge får lämna uppdraget som huvudtränare. Zlatan Krizanovic, som redan finns i organisationen, tar över som herrlagets huvudtränare. foto: William Quist

Declan lämnar – Zlatan tar över herrlaget

Publicerad: idag kl 09:24

Declan Edge lämnar Torslanda IK. Nyzeeländaren har under sju år varit tränare för både Torslanda IK:s herr- och damlag. Han har även haft en stor roll i hur klubben arbetar med spelarutveckling och deras träningsmetoder, även på ungdomsnivå.

Nu står det klart att Torslanda IK inte förlänger huvudtränaren Declan Edges kontrakt. Inför nästa säsong, då herrlaget spelar i Division 2, kommer Zlatan Krizanovic som varit i klubben sedan 2020 att ta över ansvaret som huvudtränare. Vem som tar över ansvaret för damlaget är ännu inte klart, där har en process för att hitta rätt ledare satt i gång. 

– Vi har haft en positiv utveckling som förening under flera år och vi ser med tillförsikt på framtiden. Den grund vi har byggt tillsammans, både när det gäller metodik och synen på spelar- och människoutveckling, ligger fast. Nu tar vi nästa steg för att skapa långsiktig stabilitet och fortsatt utveckling. Vi är tacksamma för Declans arbete och det arv han lämnar efter sig. Det kommer att leva vidare i allt vi gör. Beslutet handlar om struktur och organisation, inte om enskilda prestationer, säger Torslanda IK:s ordförande Mattias Svensson till TIK:s officiella hemsida.

Ej kopplat till nedflyttning

Klubben betonar att beslutet att inte förlänga Declan Edge kontrakt inför nästa säsong är taget av den sportsliga verksamheten, med fullt stöd från styrelsen, och alltså att beslutet inte har någon koppling till herrlagets nedflyttning från Division 1 till Division 2. I stället skriver man på hemsidan att förändringen görs för att stärka organisationen inför de kommande sju åren och för att skapa rätt struktur för klubbens fortsatta utveckling. 

– Det här har varit ett svårt beslut eftersom många av oss har starka personliga och professionella relationer med Declan. Vi är tacksamma för det han har gjort för klubben och allt vi har lärt oss under de här åren. Det här är inte ett byte av filosofi eller spelidé. Det handlar om hur vi organiserar ledarskapet framåt. Vi är fortsatt mycket ambitiösa och tydliga i vår riktning, säger Torslanda IK:s sportchef Dan Keat.

