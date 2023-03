Där befinner sig arbetet med nya Torslanda Torg nu

Mycket har varit höljt i dunkel när det gäller arbetet med framtidens Torslanda Torg.

Nu verkar det dock som om projektet rör på sig, enligt dokument som Torslanda-Öckerötidningen har fått ta del av och som utgör en lägesrapport för hyresgäster på torget.

Den 15 mars gick fastighetsförvaltaren Balder ut med information till sina hyresgäster.

I dokumentet redogör man för att arbetet med detaljplanen för Torslanda Torg tog en paus under hösten 2022 på grund av kommunens utredningar om Kongahällavägen.

Hittills under 2023 har arbetet med skisser fortsatt parallellt med kommunens trafikutredningar.

Balder redovisar också en preliminär tidplan framåt som är beroende av kommunens arbete med trafikutredningarna och Torslanda Tvärförbindelses framskridande.

Samråd, då ett förslag på utseende presenteras, skulle kunna bli aktuellt under sista kvartalet 2023. Granskningsfasen skulle då kunna bli aktuell under sista kvartalet 2024. Om inget överklagande sker skulle i så fall antagande och laga kraft kunna ske under första kvartalet 2025.

Efter att en plan vunnit laga kraft tar det ungefär ett år för projektering och bygglov innan spaden kan sättas i marken.