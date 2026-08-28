Dansen skapar gemenskap och självkänsla

I 15 år har Malin Johansson drivit Malins dansskola med bas på Kulturhuset Vingen. Men faktum är att verksamheten startade några år tidigare på Björkö och sedan även på Öckerö, där klasser fortfarande anordnas en gång i veckan. På Vingen hålls dansklasser hela sex dagar i veckan, och förutom Malin finns i nuläget tio ytterligare danslärare, som Malin beskriver som fantastiska.

Malin Johansson beskriver hur hennes eget dansintresse tog fart hemmavid. Hur hon alltid dansade och satte upp shower för mamma och pappa. Musikackompanjemanget stod artister som Backstreet Boys och Spice Girls för.

– Jag började tävla när jag var nio år. Jag har alltid gillat tävlingsbiten, endorfinet, kickarna, nervositeten. Tävling blir något extra. Jag tyckte att det var roligt med ett mål, säger Malin Johansson.

Dans för alla åldrar

Men Malins dansskola är inte bara till för dem som vill tävla i dans, även om det finns alla möjligheter till det, utan även för dem som bara vill dansa för att det är kul. Här finns plats för alla från nybörjare till tävlingsdansare – från barn i fyraårsåldern till sådana som passerat pensionsstrecket sedan länge. Bland höstterminens klasser finns barndans, streetdance, artistic ballroom, musikal och cheerleading bara för att nämna ett axplock.

Malin Johansson började dansa pardans med en italiensk danspartner när hon var 16 år. Tillsammans firade de många tävlingsframgångar internationellt. Sedan följde en period då Malin var med i tv:s Let’s Dance och i olika showsammanhang. Men 2008 tog dansskolan fart – då efterfrågan på att hon skulle börja ge kurser växte. Sedan 2011 är det dansskolan som tar upp det allra mesta av Malins arbetstid.

Vad är det mest tillfredsställande med att driva en dansskola?

– Vi skapar gemenskap och en community. Många går på klasser flera gånger i veckan. Det allra finaste är nog att få feedback från föräldrar som berättar hur deras barn fått bättre självförtroende, hur de blommat ut som personer och vågat ta för sig mer.

Vad är det dansen bidrar med?

– Det är många saker. Koordination, kroppskontroll och som sagt självförtroende. Dans är så mycket mer än träning. När man lär sig röra kroppen i dans får man en helt annan självkänsla.

Hoppas på fler killar

I vuxennybörjargrupperna finns personer i spektret från 20-årsåldern upp till över 75 år.

– Genom åren har vi haft många som aldrig rört på sig tidigare. Efter ett tag dansar de utan att tänka på vad de gör. Dans innebär en hel del hjärngympa också, inte minst genom att följa koreografi, säger Malin Johansson.

Grundaren av dansskolan säger att hon hoppas att den ska finnas kvar och sprida gemenskap och glädje i minst 15 år till.

Finns det något mål för framtiden?

– Corona gjorde att vi tappade många tonåringar. Vi hoppas att få tillbaka fler i den gruppen. Sedan vill vi ha fler killgrupper. Det hade vi förr. Men nu är det en stor majoritet tjejer och kvinnor.

Vad är utmaningen med att få killar att börja dansa?

– Jag tror att intresset egentligen är större än vad som syns. Jag tror att många killar inte vågar. Man behöver hitta en bra förebild, gärna manlig, och sedan ha klasser i exempelvis breakdance som tilltalar många killar. Målet är att vi ska göra det i framtiden, säger Malin Johansson.