Byt böcker i Amhult

Lässugen, men trött på böckerna hemma i den egna bokhyllan? Då kan du ta med ett par av dina lästa böcker och byta ut dem mot lika många nya, fast begagnade, böcker i den nya bokhörnan i Amhult.

Utanför Hotel Torslandas entré på andra våningen i Willys-huset i Amhult har nämligen en bokbytarhörna skapats. Här finns en bokhylla med blandad litteratur i olika genrer och ett par fåtöljer, men platsen är inte tänkt som någon samlingsplats.

– Konceptet är enkelt: Ta en bok – lämna en bok. Vi hoppas att det här initiativet når så många som möjligt i Torslanda och att bokhörnan får finnas kvar och användas på ett fint och ansvarsfullt sätt, säger Sofia Burman, hotellchef på Hotel Torslanda.