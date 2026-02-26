Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Foto: Hotel Torslanda

Byt böcker i Amhult

Publicerad: igår kl 10:11
Annons

Lässugen, men trött på böckerna hemma i den egna bokhyllan? Då kan du ta med ett par av dina lästa böcker och byta ut dem mot lika många nya, fast begagnade, böcker i den nya bokhörnan i Amhult. 

Utanför Hotel Torslandas entré på andra våningen i Willys-huset i Amhult har nämligen en bokbytarhörna skapats. Här finns en bokhylla med blandad litteratur i olika genrer och ett par fåtöljer, men platsen är inte tänkt som någon samlingsplats. 

– Konceptet är enkelt: Ta en bok – lämna en bok. Vi hoppas att det här initiativet når så många som möjligt i Torslanda och att bokhörnan får finnas kvar och användas på ett fint och ansvarsfullt sätt, säger Sofia Burman, hotellchef på Hotel Torslanda.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Byt böcker i Amhult
Byt böcker i Amhult

Lässugen, men trött på böckerna hemma i den egna bokhyllan?

Ny spillvattenledning anläggs
Ny spillvattenledning anläggs

En ny avloppsledning längs Kongahällavägen i Lilleby beräknas vara klar senare i år.

Ingen rivning nära förestående
Ingen rivning nära förestående

– men detaljplanearbetet går framåt.

Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Möt Bella – en nobel gammal engelsk dame
Möt Bella – en nobel gammal engelsk dame

Sveriges troligen äldsta engelska bulldogg bor i Torslanda.

Senaste nytt
Byt böcker i Amhult
Byt böcker i Amhult

Lässugen, men trött på böckerna hemma i den egna bokhyllan?

Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren
Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren

Bustadvägen, vägen som binder ihop Fotöbron med Hönö, kommer bli hårt påverkad av vägarbeten på...

Ny spillvattenledning anläggs
Ny spillvattenledning anläggs

En ny avloppsledning längs Kongahällavägen i Lilleby beräknas vara klar senare i år.

Ingen rivning nära förestående
Ingen rivning nära förestående

– men detaljplanearbetet går framåt.

Skolvärdinnan försvinner
Skolvärdinnan försvinner

– kommunen hänvisar till minskade elevantal.

Laddar

Räcker det med snö nu?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
”Var snälla mot varandra på internet”

”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även på internet.

Sport
Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino