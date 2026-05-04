Under tidig eftermiddag var rökutvecklingen lokal och begränsad, senare under tidig kväll betydligt mer omfattande.

Bränner för att berika den biologiska mångfalden

Publicerad: igår kl 10:47

Den 21 april ägde en stor naturvårdsbränning rum i Sillviks naturområde. Tidningen besökte platsen för att ta reda på varför bränningarna äger rum och hur de går till. Senare under dagen tilltog rökutvecklingen och brandlukten över Torslanda, men det förelåg aldrig någon reell fara – bortsett ett visst obehag kopplat till lukt, rök och nedfallande aska.

I april har två naturvårdsbränningar ägt rum i Torslanda. Den 12 april i Lilletummen, mellan Hjuvik och Tumlehed och den 21 april i Sillviks naturområde. Naturvårdsbränningen i Sillvik var av den större sorten och omfattade totalt ett område på tio hektar och pågick under hela dagen och in på kvällen. Under eftermiddagen spred sig rök och brandlukt över stora delar av Torslanda, och bränningen var även märkbar i Öckerö kommun. Torslanda-Öckerötidningen besökte Sillviks naturområde ungefär en timme efter att företaget Miljöteknik i väst, på uppdrag av Göteborgs Stad, börjat med att anlägga en brandgata för naturvårdsbränningen. 

Återskapa ljunghedar

Men först kan det vara på sin plats att förklara vad en naturbränning är.

En naturvårdsbränning är en anlagd brand inom en begränsad yta. Metoden är beprövad och används för att skänka nytt liv till hävdade landskap och igenvuxna betesmarker. Bränningen gynnar också örter, växter och djur som annars riskerar utarmning.

– Bränningen här idag är för att återskapa de öppna ljunghedarna som var vanliga när det var betesmarker här förr i tiden. På så sätt kan olika arter återetablera sig, och den biologiska mångfalden bevaras, säger Dan Calderon på Miljöteknik i väst. 

Dans kollega Arvid Enemar fyller i:  

– Gammal ljung, som den som finns här, blommar fint i augusti, men genom att naturvårdsbränningen får vi en blomning under en längre tid. Det ger större mångfald i floran, vilket i sin tur ger mer mångfald i faunan. Det är nog det enklaste sättet att förklara det på, säger han. 

Vilka djurarter handlar det om här?

– Det är många. Ljungsandsbin, ödlor och diverse insekter, bara för att nämna några, säger Arvid Enemar. 

Kort framförhållning

Förberedelserna för naturvårdsbränningen mellan skalbankarna och Sillviks havskoloni startade vid 9:30-tiden på morgonen den 21 april, med bara några dagars framförhållning. Det gäller att välja rätt dag, och se till så att bland annat vinden ligger rätt och att det inte blåser för mycket eller för lite. Att hålla koll på väderleksrapporterna är ett måste – in i det sista. 

– Vi öppnar en brandgata och eldar några meter i taget, just nu bränner vi i utkanterna runt området, säger Arvid Enemar. 

Normalt sett brukar fem-sex personer vara inblandade i en naturvårdsbränning. Men eftersom bränningen i Sillvik är av modell större arbetar åtta personerna med den.

Totalt finns omkring tusen meter brandslang på plats för att ytterligare kunna hålla branden i styr. Vattnet hämtas från små lokalt belägna dammar i området. 

– Man vill i möjligaste mån ha motvindsbränder. Det är säkrare och då brinner det långsammare, säger Dan Calderon. 

Komma ned till mineraljorden

I och med bränningen berikas den biologiska mångfalden. I korthet kan det sägas bero på att fröbanken – ett ”förråd” av vilande frön i marken – under rätt förutsättningar gror och ger upp till ny växtlighet. 

– Vi vill bränna ner mossan och komma till mineraljorden och komma åt fröbanken som förhoppningsvis finns där under, säger Dan Calderon. 

Många av dem som arbetar med naturvårdsbränningar är, eller har en bakgrund som, biologer och arbetar med andra arbetsuppgifter, exempelvis med vattendrag, under andra delar av året, eftersom bränningarna av naturliga skäl är säsongsbetonade. 

– Vi arbetar med det här för början av mars till slutet av maj ungefär. Vill man arbeta med det här gäller det att kunna släppa allt för att på kort varsel kunna göra långa dagar som idag. Vi var här 9:30 i morse. Vi tände omkring klockan 13:00 och kommer nog inte komma härifrån förrän efter klockan 21 ikväll, avslutar Dan Calderon.

Många reaktioner 

När Torslanda-Öckerötidningens reporter besökte området var rökutvecklingen lokal och tämligen begränsad. Senare under eftermiddagen var röken och lukten betydligt mer intensiv över delar av Torslanda och öarna, något som fick många att antingen kontakta tidningen för fråga vad som pågick eller ”tog till” sociala medier.

Hursomhelst, några flernaturvårdsbränningar är inte planerade i Torslandaområdet i år. Och nästa gång det sker så vet ni förhoppningsvis nu varför.

Henrik Edberg

Henrik Edberg
