Brandrök över Torslanda

Orolig över röken och brandlukten som sprider sig över stora delar av Torslanda? Det behöver ni inte vara. Det pågår nämligen en kontrollerad naturvårdsbränning i Sillviks naturområde under tisdagen.

– Vi var här 9:30 i morse. Vi tände omkring klockan 13:00 och kommer nog inte komma härifrån förrän efter klockan 21 ikväll, säger Dan Calderon på företaget Miljöteknik i väst, som utför naturvårdsbränningen.