Bokfesten för de yngsta återvänder

För andra året i rad anordnas eventet Bokfest i Torslanda i Torslanda bibliotek. Arrangörer är den familjecentrerade verksamheten i stadsdelen.

Vid tre tillfällen får föräldrar tips om hur man stärker sitt barns språkutveckling i tidig ålder, 0-6 år, där särskilt fokus ligger på 0-3-åringarna.

Förra årets bokfest var den första i Torslanda, men projektet har tidigare arrangerats i Biskopsgården.

– I år anordnar vi bokfesten i samverkan med BVC och specialpedagoger som jobbar mot öppna förskolan. Så vi försöker vidga arrangemanget. Det viktigaste vi talar om vad man som förälder kan göra för att stärka sitt barns språkutveckling, säger Tova Laveborn Vackinger, föräldrastödjare.

På den första tematräffen, torsdag den 12 november, kommer BVH-sköterskor från Capio och Närhälsan och pratar om hur barnets språkutveckling ser ut under barnets tre första år.

På den andra tematräffen, torsdagen de 19 november, kommer en specialpedagog och en familjestödjare att prata om varför barnets språk är så viktigt.

Båda träffarna avslutas med en sångstund.

– De två första tematräffarna bygger på varandra så det är bra att gå på båda, om man har möjlighet. Det är drop-in så det är inget man behöver anmäla sig till, men det är bra om man kommer i tid, säger Tova Laveborn Vackinger.

Lördagen den 28 november är det dags för avslutningsfest.

– Då blir det teater, fika, fiskdamm och förhoppningsvis ansiktsmålning, avslutar Tova Laveborn Vackinger.