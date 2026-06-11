Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål

Den soliga lördagseftermiddagen bjöd på fina förutsättningar med en grönskande gräsmatta på Hovgårdsvallen. Zenith fick en stark start på matchen och visade direkt upp ett bra spel. Redan efter fyra minuter tog hemmalaget ledningen: efter ett fint kombinationsspel centralt nådde bollen ut till vänsterkanten där Adam Bjerkhede slog ett inlägg mot bortre stolpen där Isaac Jonsson dök upp och nickade in 1-0 bakom en chanslös Bergdalenmålvakt.

Efter det tidiga målet jämnade spelet ut sig. Båda lagen skapade ett par chanser vardera, men några fler mål blev det inte före halvtidsvilan.

Zenith inledde även den andra halvleken piggt. Fem minuter in vann laget bollen högt upp i planen, vilket gav Johan Norgren ett friläge. Bergdalens målvakt stod dock för en kvalificerad enhandsräddning och styrde avslutet till hörna. På den efterföljande hörnan slog Lukas Kjell en välplacerad boll mot den bortre stolpen. Där dök Jonsson upp igen och nickade, trots hård bevakning, in sitt andra mål för dagen. 2-0 till Zenith.

Efter 2-0 tog Bergdalen över mer av spelet och tryckte på framåt, men Zenith försvarade sig disciplinerat. Med en stabil insats bakåt och god kontroll i slutskedet säkrades segern.

Zeniths tränare Lukas Mattsson summerade matchen så här:

– Jag tycker att vi börjar matchen väldigt bra och får ett tidigt mål. Vi räknade med att vi skulle vara starka i boxen, och Isaac visar verkligen sin styrka där inne. Även i andra halvlek startar vi bra, men efter 2-0 tappar vi spelet lite och har svårt att få stopp på dem. John gör en riktigt stark insats och håller oss kvar i matchen. Sista kvarten går vi ner på fembackslinje och då tycker jag att vi får bra kontroll.

/Stefan Mattsson