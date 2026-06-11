Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Fotboll

Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål

Publicerad: idag kl 10:49

Isaac Jonsson blev tvåmålsskytt när Zenith besegrade Boråslaget Bergdalens IK med 2-0 hemma på Hovgårdsvallen. Samtidigt stod målvakten John Wennskär för en stabil insats och höll nollan i en match som länge var jämn.

Annons

Den soliga lördagseftermiddagen bjöd på fina förutsättningar med en grönskande gräsmatta på Hovgårdsvallen. Zenith fick en stark start på matchen och visade direkt upp ett bra spel. Redan efter fyra minuter tog hemmalaget ledningen: efter ett fint kombinationsspel centralt nådde bollen ut till vänsterkanten där Adam Bjerkhede slog ett inlägg mot bortre stolpen där Isaac Jonsson dök upp och nickade in 1-0 bakom en chanslös Bergdalenmålvakt.

Efter det tidiga målet jämnade spelet ut sig. Båda lagen skapade ett par chanser vardera, men några fler mål blev det inte före halvtidsvilan.

Zenith inledde även den andra halvleken piggt. Fem minuter in vann laget bollen högt upp i planen, vilket gav Johan Norgren ett friläge. Bergdalens målvakt stod dock för en kvalificerad enhandsräddning och styrde avslutet till hörna. På den efterföljande hörnan slog Lukas Kjell en välplacerad boll mot den bortre stolpen. Där dök Jonsson upp igen och nickade, trots hård bevakning, in sitt andra mål för dagen. 2-0 till Zenith.

Efter 2-0 tog Bergdalen över mer av spelet och tryckte på framåt, men Zenith försvarade sig disciplinerat. Med en stabil insats bakåt och god kontroll i slutskedet säkrades segern.

Zeniths tränare Lukas Mattsson summerade matchen så här:

– Jag tycker att vi börjar matchen väldigt bra och får ett tidigt mål. Vi räknade med att vi skulle vara starka i boxen, och Isaac visar verkligen sin styrka där inne. Även i andra halvlek startar vi bra, men efter 2-0 tappar vi spelet lite och har svårt att få stopp på dem. John gör en riktigt stark insats och håller oss kvar i matchen. Sista kvarten går vi ner på fembackslinje och då tycker jag att vi får bra kontroll.

/Stefan Mattsson

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen
Dela
Mer från Björlanda
Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål
Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål

Zenith fick en drömstart på Hovgårdsvallen och kunde sedan kontrollera matchen hela vägen till seger.

Händelserikt när Trulse firade 20 år
Händelserikt när Trulse firade 20 år

Trulsegårdsskolan sjöd av aktiviteter när skolan firade sitt 20-årsjubileum.

Inflyttning i kedjehusen i Terrasslunden
Inflyttning i kedjehusen i Terrasslunden

Tio av kedjehusen i Terrasslunden i Skra Bro är redo att ta emot sina nya...

Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram
Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram

På knappt sex månader har en hel del hänt när det gäller bygget av det...

Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

”Jag trodde inte det var så mycket skräp här”

Senaste nytt
Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål
Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål

Zenith fick en drömstart på Hovgårdsvallen och kunde sedan kontrollera matchen hela vägen till seger.

Öckerö kommun klättrar i företagsrankning
Öckerö kommun klättrar i företagsrankning

Svenskt Näringslivs företagsranking visar Öckerös förbättringar och ökar betygen på viktiga frågor. Läs mer om...

Efter elva år – tvärförbindelsen får grönt ljus
Efter elva år – tvärförbindelsen får grönt ljus

Det betyder att den segdragna historien, som varit aktuell länge (och vid olika tidpunkter), äntligen...

Så ser tidplanen ut för tvärförbindelsen i dagsläget
Så ser tidplanen ut för tvärförbindelsen i dagsläget

Detaljplanen är antagen. Nu i sommar startar stadsmiljöförvaltningen upphandlingen av detaljprojektering.
– I den...

Dansen tog Gabby hela vägen till Eurovision i Wien
Dansen tog Gabby hela vägen till Eurovision i Wien

Kanske var du en av nära två miljoner svenskar som såg Eurovision på SVT den...

Laddar

Är sillen viktigast på midsommarbordet?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
22 års väntan och sedan tomhet

22 års väntan och sedan tomhet

Arsenals ligaguld efter 22 år blir en seger som väcker både eufori och existentiell tomhet: varför känns ett helt livs supporterladdning så stort när det egentligen bara är ett spel?

Björlanda
Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål

Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål

Zenith fick en drömstart på Hovgårdsvallen och kunde sedan kontrollera matchen hela vägen till seger.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino