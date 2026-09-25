Zenith nära poäng i Borås

Borås, som ibland går under epitetet ”staden där det regnar mest”, gjorde delvis skäl för sitt namn denna söndag. Regnskurarna kom och gick under matchen, men på planen var det Bergdalen som inledde bäst. Hemmalaget var hetare i duellerna och vann mycket boll på mittplan.

Efter hand kom Zenith in i matchen och skapade några halvchanser och flera hörnor. Efter en av hörnorna fick Zenith till ett hårt volleyskott som Bergdalens målvakt fick sträcka ut ordentligt för att tippa till ytterligare en hörna.

I den 36:e minuten tog Bergdalen ledningen. Ett lågt inlägg snett-inåt-bakåt nådde Hannes Deltin vid straffpunkten, och han placerade med bredsidan in 1–0 i det högra krysset.

Minuten senare kom Zenith upp i ett liknande anfall, men avslutet gick i burgavelns utsida. Det var symptomatiskt för Zeniths höst. Motståndarnas skott går in i krysset, medan Zeniths avslut stryker precis utanför.

I den andra halvleken tog Zenith över kommandot och skapade flera målchanser. Bland annat nickade man i ribban i den 67:e minuten. Zenith lyfte in boll efter boll mot Bergdalens straffområde, men hemmalaget försvarade sig förtjänstfullt.

Under slutminuterna pressade Zenith hårt och Bergdalen föll allt längre ner i planen. Kvitteringen kom dock aldrig och matchen slutade 1–0.

Zeniths tränare Lukas Mattsson:

– En jämn första halvlek där vi samtidigt inte känner att vi får ut så mycket som vi kan. Vi gör lite förändringar till andra halvlek som vi tycker faller väl ut och resulterar i att vi trycker på ordentligt och skapar mycket chanser. Tyvärr lyckas vi inte få in bollen denna dag, vilket är väldigt tungt. Vi har dock fortfarande allt i egna händer, så bara att fortsätta jobba hårt och ta tre poäng på lördag i stället.

Nu återstår två omgångar och Zenith ligger fortfarande ovanför det negativa kvalstrecket. Bergdalen har samma poäng men sämre målskillnad, medan Öckerö IF och Serbiska KIF ligger fyra poäng bakom. Det är med andra ord upplagt för en rafflande höstavslutning i Division 3 Mellersta Götaland.

/Stefan Mattsson