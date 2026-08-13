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Zenith fick se sig besegrat i Hisingsderbyt

Publicerad: augusti 13, 2026 kl 2:47 e m

Efter sommaruppehållet tog Zenith emot Västkurd BK i höstsäsongens första match. Efter en jämn och intensiv tillställning var det gästerna som drog det längsta strået och vann med 1–3.

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Zenith öppnade piggt och skapade flera fina målchanser under den första kvarten. Redan efter två minuter kombinerade Hugo Szerszensky och Alex Henriksson fint på högerkanten innan bollen nådde Emre Balci, vars nick smet precis utanför stolpen. I den elfte minuten träffade Aksel Ayan ribban efter en tilltrasslad situation, och fyra minuter senare slet sig Henriksson fri efter en lång utspark. Västkurds målvakt kom dock ut resolut och avvärjde friläget.

Henriksson gjorde comeback i matchen efter en längre skadeperiod och visade direkt prov på sin snabbhet och fysiska styrka.

Zenith fortsatte att skapa chanser och radade upp hörnor, men utan utdelning. I stället tog Västkurd ledningen i minut 28. Efter fint kombinationsspel lyfte Mohamud Nur fram bollen till Abdisalam Farah, som på volley placerade in 0–1 bakom Zeniths målvakt John Wennskär.

Gästerna fick energi av ledningsmålet och tog över spelet under en period. Zenith svarade dock starkt och kunde kvittera precis före paus. Balci tog sig fram på vänsterkanten och spelade snett inåt bakåt till Elias Andersson, som säkert satte dit 1–1.

Bara tre minuter in i den andra halvleken kom nästa bakslag för Zenith. Efter en hemmhörna ställde Västkurd om snabbt. Farah skarvade vidare en lång boll vid mittlinjen och Adam Badah löpte sig fri innan han elegant chippade in 1–2 över Wennskär.

Västkurd fick återigen extra självförtroende och skapade flera farliga lägen. Zenith försökte hitta en väg tillbaka in i matchen, men spelet blev allt tätare med många närkamper och hårda dueller.

Under slutminuterna satsade Zenith offensivt. Flera byten gjordes och mittbacken Sven Hammarberg flyttades upp som extra anfallare i jakten på en kvittering. I stället kunde Västkurd avgöra på övertid och fastställa slutresultatet till 1–3.

Zeniths tränare Lukas Mattsson sammanfattade insatsen:

– Vi kommer tyvärr inte upp i den nivå vi hade hoppats på i dag. Samtidigt är det små marginaler. Vi har chanser att både ta ledningen och kvittera. När vi sedan släpper in 1–2 direkt efter paus blir det en uppförsbacke som vi inte lyckas ta oss ur.

/Stefan Matsson

Redaktionen

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Redaktionen
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