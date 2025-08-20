Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

För andra gången på två år lottades IK Zenith mot finfrämmande inne från staden i Svenska Cupens andra omgång. Då, för två år sedan, var IFK Göteborg på besök och vann efter visst bekymmer.

I tisdags var det dags igen. Då stod Örgryte IS, som toppar Superettan, för motståndet på Hovgården.

Drömstart för grönvitt I matchens absoluta inledning kom Zenith ut fulla av energi och lyckades skapa några nästanlägen innan Öis arbetade sig in i matchen och tog över. Därför var det lite oväntat när urstarke Victor Stranne lyckades ge IK Zenith ledningen i den 15:e minuten.

Målet gav Zenith råg i ryggen, och trots ett stort spelinnehav lyckades inte ett reservbetonat Öis skapa så värst många heta målchanser i första halvlek. När de rödblå väl kom igenom var Zenith-försvaret påkopplade till tusen och bakom dem storspelade Lukas Mattsson i målet.

Det resulterade i att IK Zenith gick till en välförtjänt halvtidsvila med ledning 1-0.

I andra halvlek fortsatte den rödblå dominansen. Men det skulle behövas att oturen grinade IK Zenith i ansiktet för att kvitteringen skulle falla i minut 58. Örgrytes nyförvärv från Torslanda IK, Owen Parker-Price, slog in bollen hårt mot mål från en vänster ytterposition, den touchade en Zenithförsvarare lätt och seglade in bakom Mattsson. Snyggt, men som sagt oturligt för Zenith.

I samband med målet började orken tryta för några av spelarna i laget från tre divisioner under Öis. Men som lag fortsatte man att kämpa frenetiskt för att freda det egna målet – och den egna planhalvan.

Maxi fick sin speltid I minut 65 fick Maxi Bärkroth, direkt från Mallorca, hoppa in och stod för en slitstark insats mot sitt favoritlag [Torslanda-Öckerötidningen 250816], men utöver några fina finter och hårda närkamper blev det inte mycket konstruktivt uträttat i ett allt mer tröttkört Björlandagäng. Något ”Bärkrothderby” blev det inte heller, då storebror Nicklas inte kom till start i rödblått.

Zeniths genom hela matchen utmärkta backlinje, stod för en rad heroiska insatser under matchens slutskede, bland annat fick man bort bollen på mållinjen när Lukas Mattson för ovanligheternas skull var överspelad i minut 75.

I den 80:e minuten trädde dock Owen Parker-Price in en smart boll i straffområdet, och efter ett par skott i täck och visst flipperspel i straffområdet kunde Marlon Ebietomere sätta bollen i mål.

I en sista kraftsamling försökte IK Zenith resa sig, bland annat fick Isaac Jonsson i hemmalaget ett bra läge i 84:e minuten. Men det ville sig inte, varken under ordinarie speltid eller under den sju minuter långa övertiden.

Matchen, som bevittnades av 1245 åskådare, blåstes av. Priset för matchens bästa spelare gick till Lukas Mattsson i IK Zenith och debuterande Owen Parker-Price i Örgryte IS.

Stolt men inte helt nöjd Efter matchen var det dubbla känslor för IK Zeniths försvarsgeneral och lagkapten Leon Kornbakk:

– Det är klart man är stolt, vi gör en bra match efter förutsättningarna. Men det hade varit roligare om vi hade gått vidare och fått möta ett allsvenskt lag efter att ha varit så pass nära, sa han.

Ni fick en bra inledning och efter ert mål hade ni rätt bra kontroll på matchen i första halvlek, eller hur uppfattade du det?

– Ja, precis. Nervositeten tar över lite i början, men när vi får målet så ökar självförtroendet. Vi vet att vi kan spela fotboll och det gjorde vi.

Redan på lördag blir det en ny viktig match här, mot Öckerö IF i serien. Hur känner du inför det?