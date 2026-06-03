Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram

Publicerad: idag kl 06:55

På knappt sex månader har en hel del hänt när det gäller bygget av det kommande vård- och omsorgsboendet i Skra Bro. Här följer en färsk uppdatering från Göteborgs Stad.

Annons

Vintern 2027 ska enligt plan det nya vård- och omsorgsboendet i Skra stå klart. Boendet är det första som Göteborgs Stad bygger i egen regi på 15 år. När det symboliska första spadtaget togs i januari i år var bland annat kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) och vård- och omsorgsförvaltningens direktör Babbs Edberg på plats. Sedan dess växer bygget så sakteliga fram. 

Under den senaste tiden har sponten, det vill säga stöden som håller tillbaka jorden runt källaren, dragits upp och källaren börjar därmed bli klar. 

Dessutom har schaktning för bottenplattan för den delen av huset som inte har någon källare under sig satts i gång. Det gäller för både den västra och den östra flygeln av huset. Samtidigt armeras och isoleras de yttersta delarna av bottenplattan. 

Källarens bottenplatta och väggar är färdiggjutna, och snart ska bjälklaget för väggarna ovanför källaren formas och armeras. 

Sopsug ska minska risk för smittspridning

Nästa steg är att trästommen ska börja monteras. Men än så länge sker det mesta under marknivån. 

Det är mycket som ska vara på plats nere i marken innan själva huset kan ta form. Bland annat är sopsugstankar nedsänkta. De ska hand om avfallet från boendet. På varje våningsplan kommer det att finnas nedkast, ett för matavfall och ett för brännbart avfall, där avfallet sedan sugs ner i soptankar i källaren. En gång i veckan sugs avfallet sedan ut till en dockningsstation på gatan. 

Den här lösningen är vald dels för att verksamheten ska slippa logistikproblemen kring tunga sopkärl, men också för att minska risken för smittspridning från sådant som slängs i soporna. 

Naturligtvis kommer det även att finnas ett återvinningsrum för vanliga återvinningsmaterial som förpackningar, glas, tidningar och metall. 

Källa: Göteborgs Stad Fastighetsförvaltningen

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Björlanda
Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram
Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram

På knappt sex månader har en hel del hänt när det gäller bygget av det...

Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

”Jag trodde inte det var så mycket skräp här”

Ett spadtag närmare ny butik
Ett spadtag närmare ny butik

Det första symboliska spadtaget för de efterlängtade nya lokalerna för Icabutiken i Björlanda är nu...

Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat
Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

Spadtagen duggar tätt i Björlanda just nu.

Senaste nytt
Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram
Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram

På knappt sex månader har en hel del hänt när det gäller bygget av det...

Fyra Torslandaärenden på gång i stadsbyggnadsnämnden
Fyra Torslandaärenden på gång i stadsbyggnadsnämnden

Under förra tisdagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden fanns fyra ärenden med anknytning till Torslanda på agendan....

Nu finns mark till ishall i Torslanda
Nu finns mark till ishall i Torslanda

– Vi har fått mark till ishall i Torslanda, sa idrott- och föreningsnämndens ordförande.

Det flytande skolskeppet miljöcertifieras
Det flytande skolskeppet miljöcertifieras

Inför hösten väntar nya, ovanliga, äventyr då skeppet ska miljöcertifieras. 

Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed
Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed

”Upp till var och en”

Laddar

Brukar du fira Sveriges nationaldag?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
22 års väntan och sedan tomhet

22 års väntan och sedan tomhet

Arsenals ligaguld efter 22 år blir en seger som väcker både eufori och existentiell tomhet: varför känns ett helt livs supporterladdning så stort när det egentligen bara är ett spel?

Torslanda
Framgångar för Torslandagymnaster

Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i SM och JSM i artistisk gymnastik. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino