Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram

Vintern 2027 ska enligt plan det nya vård- och omsorgsboendet i Skra stå klart. Boendet är det första som Göteborgs Stad bygger i egen regi på 15 år. När det symboliska första spadtaget togs i januari i år var bland annat kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) och vård- och omsorgsförvaltningens direktör Babbs Edberg på plats. Sedan dess växer bygget så sakteliga fram.

Under den senaste tiden har sponten, det vill säga stöden som håller tillbaka jorden runt källaren, dragits upp och källaren börjar därmed bli klar.

Dessutom har schaktning för bottenplattan för den delen av huset som inte har någon källare under sig satts i gång. Det gäller för både den västra och den östra flygeln av huset. Samtidigt armeras och isoleras de yttersta delarna av bottenplattan.

Källarens bottenplatta och väggar är färdiggjutna, och snart ska bjälklaget för väggarna ovanför källaren formas och armeras.

Sopsug ska minska risk för smittspridning

Nästa steg är att trästommen ska börja monteras. Men än så länge sker det mesta under marknivån.

Det är mycket som ska vara på plats nere i marken innan själva huset kan ta form. Bland annat är sopsugstankar nedsänkta. De ska hand om avfallet från boendet. På varje våningsplan kommer det att finnas nedkast, ett för matavfall och ett för brännbart avfall, där avfallet sedan sugs ner i soptankar i källaren. En gång i veckan sugs avfallet sedan ut till en dockningsstation på gatan.

Den här lösningen är vald dels för att verksamheten ska slippa logistikproblemen kring tunga sopkärl, men också för att minska risken för smittspridning från sådant som slängs i soporna.

Naturligtvis kommer det även att finnas ett återvinningsrum för vanliga återvinningsmaterial som förpackningar, glas, tidningar och metall.

Källa: Göteborgs Stad Fastighetsförvaltningen